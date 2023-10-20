Беспилотники атаковали военную базу США на юге Сирии, — СМИ

Беспилотники атаковали военную базу США на юге Сирии. Фото: скриншот

Американскую военную базу Эт-Танф в Сирии атаковали БпЛА. Официального подтверждения пока нет.

Об атаке военной базы сообщают некоторые СМИ.

Читайте также:

Атака военной базы США

Сообщается, что подверглись нападению американские базы в Сирии и Ираке: Аль-Танф и Аль-Харир.

"Военная база США "Айн-эль-Асад" на западе Ирака подверглась обстрелу из "Града", на ее территории разорвалось несколько ракет", — пишет портал Shafaq News.

Ждем официального подтверждения.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена и американское правительство за поддержку Украины. Также он упомянул и Формулу мира. По словам главы государства, разговор с американским президентом был очень содержательным — союзническим. Также он поблагодарил за поддержку Украины американское правительство.