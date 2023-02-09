В росії горіла колонія, загинули ув'язнені

Біля кордону з Україною горіла російська колонія: є загиблі
У російському Ростові-на-Дону сталася пожежа на території виправної колонії №2. Внаслідок пожежі у виправному закладі загинуло двоє засуджених.
Про це повідомляє російське інформаційне агентство "РИА Новости".
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Пожежа у виправному закладі
У Ростовській області, неподалік від кордону з Україною, сталася пожежа у виправній колонії №2.
Загоряння відбулося на території об'єкту комунально-побутового забезпечення. Загальна площа пожежі склала близько 40 квадратних метрів.
Смерть у вогні
Після ліквідації пожежі на у приміщенні, яке було охоплене вогнем, було виявлено двох засуджених, що відбували покарання у цьому виправному закладі.
Ще одного ув’язненого із численними опіками відправили до міської лікарні.
Інші пожежі в Ростовській області
У кінці грудня в цьому російському регіоні згоріла казарма.
Пожежа виникла у військовій частині під містом Новочеркаськ. Будівля 150-ї мотострілецької дивізії згоріла рано вранці 27 грудня в селищі Персіановському.
Полум'я швидко поширювалося по споруді, знищуючи все на своєму шляху. Вітер швидко розносив дим по всьому населеному пункту.
Учора ж, 8 лютого, у місті Новошахтинськ загорівся завод нафтопродуктів.
Офіційно внаслідок пожежі, яка охопила територію понад 100 квадратних метрів, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, останнім часом у росії постійно трапляються великі пожежі. Так, вранці 9 грудня в москві сталась масштабна пожежа в ТЦ "Мега Хімки". Загинула одна людина. А 13 грудня у другому за величиною місті російської федерації, Санкт-Петербурзі, горів машинобудівний завод "Зірка".
Крім того, 10 грудня у селищі міського типу Радянське в окупованому росією Криму горіли казарми. У цих приміщеннях розміщували до кількох тисяч російських мобілізованих.
Також нещодавно у росії була масштабна пожежа на нафтопереробному заводі у місті Ангарськ Іркутської області. У пожежі загинуло дві людини, до п’яти осіб постраждали.
Фото: "РИА Новости"