В россии горела колония, погибли заключенные

Возле границы с Украиной горела российская колония: есть погибшие
В российском Ростове-на-Дону произошел пожар на территории исправительной колонии №2. В результате пожара в исправительном заведении погибли двое осужденных.
Об этом сообщает российское информационное агентство "РИА Новости".
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Пожар в исправительном заведении
В Ростовской области, недалеко от границы с Украиной, произошел пожар в исправительной колонии №2.
Возгорание произошло на территории объекта коммунально-бытового обеспечения. Общая площадь пожара составила около 40 квадратных метров.
Смерть в огне
После ликвидации пожара в помещении, которое было охвачено огнем, были обнаружены два осужденных, отбывавших наказание в этом исправительном учреждении.
Еще одного заключенного с многочисленными ожогами отправили в городскую больницу.
Другие пожары в Ростовской области
В конце декабря в этом российском регионе сгорела казарма.
Пожар возник в воинской части под городом Новочеркасск. Здание 150-й мотострелковой дивизии сгорело ранним утром 27 декабря в поселке Персиановском.
Пламя быстро распространялось по сооружению, уничтожая все на своем пути. Ветер быстро разносил дым по всему населенному пункту.
Вчера же, 8 февраля, в Новошахтинске загорелся завод нефтепродуктов.
Официально в результате пожара, охватившего территорию более 100 квадратных метров, никто не пострадал.
Напомним, в последнее время в россии постоянно случаются большие пожары. Так, утром 9 декабря в Москве произошел масштабный пожар в ТЦ "Мега Химки". Погиб один человек. А 13 декабря во втором по величине городе российской федерации, Санкт-Петербурге, горел машиностроительный завод "Звезда".
Кроме того, 10 декабря в поселке городского типа Советское в оккупированном россией Крыму горели казармы. В этих помещениях размещали до нескольких тысяч русских мобилизованных.
Также недавно в россии был масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в городе Ангарске Иркутской области. В пожаре погибли два человека, до пяти человек пострадали.
Фото: "РИА Новости"