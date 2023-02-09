В россии горела колония, погибли заключенные

Два человека погибли во время пожара в Ростове-на-Дону

В российском Ростове-на-Дону произошел пожар на территории исправительной колонии №2. В результате пожара в исправительном заведении погибли двое осужденных.

Об этом сообщает российское информационное агентство "РИА Новости".

Пожар в исправительном заведении

В Ростовской области, недалеко от границы с Украиной, произошел пожар в исправительной колонии №2.

Возгорание произошло на территории объекта коммунально-бытового обеспечения. Общая площадь пожара составила около 40 квадратных метров.

Смерть в огне

После ликвидации пожара в помещении, которое было охвачено огнем, были обнаружены два осужденных, отбывавших наказание в этом исправительном учреждении.

Еще одного заключенного с многочисленными ожогами отправили в городскую больницу.

Другие пожары в Ростовской области

В конце декабря в этом российском регионе сгорела казарма.

Пожар возник в воинской части под городом Новочеркасск. Здание 150-й мотострелковой дивизии сгорело ранним утром 27 декабря в поселке Персиановском.

Пламя быстро распространялось по сооружению, уничтожая все на своем пути. Ветер быстро разносил дым по всему населенному пункту.

Вчера же, 8 февраля, в Новошахтинске загорелся завод нефтепродуктов.

Официально в результате пожара, охватившего территорию более 100 квадратных метров, никто не пострадал.

Напомним, в последнее время в россии постоянно случаются большие пожары. Так, утром 9 декабря в Москве произошел масштабный пожар в ТЦ "Мега Химки". Погиб один человек. А 13 декабря во втором по величине городе российской федерации, Санкт-Петербурге, горел машиностроительный завод "Звезда".

Кроме того, 10 декабря в поселке городского типа Советское в оккупированном россией Крыму горели казармы. В этих помещениях размещали до нескольких тысяч русских мобилизованных.

Также недавно в россии был масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в городе Ангарске Иркутской области. В пожаре погибли два человека, до пяти человек пострадали.

Фото: "РИА Новости"