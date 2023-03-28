Біля москви знайшли блакитно-жовтий безпілотник: деталі
У росії заявили, що москву атакував "синьо-жовтий дрон із написом "Слава Україні". Він нібито впав на територію так званої нової москви біля залізничних колій.
Про це повідомляють місцеві пропагандистські Telegram-канали.
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Що відомо
Як зазначають російські канали, уламки знайшов мешканець села Світіно, коли гуляв із собакою. Вони перебували приблизно за 100 метрів від залізниці.
Можливий розмах крил безпілотника становив два метри. Як відзначив чоловік, на них було написано українське національне гасло. Також БпЛА був пофарбований в синьо-жовтий колір.
Нагадаємо, на Луганщині українські прикордонники захопили російський дрон з хімічною зброєю.
Українських прикордонників намагалися закидати газовими гранатами К-51. Хімічний боєприпас намагалися скинути за допомогою безпілотника.