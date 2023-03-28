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У москвы нашли сине-желтый беспилотник: детали

28 марта 2023 17:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Дрон нашли возле железнодорожных путей
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В россии заявили, что москву атаковал "сине-желтый дрон с надписью "Слава Украине". Он якобы упал на территорию так называемой новой москвы у железнодорожных путей.

Об этом сообщают местные пропагандистские Telegram-каналы.

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Что известно

Как отмечают российские каналы, обломки обнаружил житель села Свитино, когда гулял с собакой. Они находились примерно в 100 метрах от железной дороги.

Возможный размах крыльев беспилотника составил два метра. Как отметил мужчина, на них был написан украинский национальный лозунг. Также БпЛА был выкрашен в сине-желтый цвет.

дрон

дрон

дрон

Напомним, в Луганской области украинские пограничники захватили российский дрон с химическим оружием.

Украинских пограничников пытались забрасывать газовыми гранатами К-51. Химический боеприпас пытались сбросить с помощью беспилотника

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