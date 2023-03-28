У москвы нашли сине-желтый беспилотник: детали

Дрон нашли возле железнодорожных путей

В россии заявили, что москву атаковал "сине-желтый дрон с надписью "Слава Украине". Он якобы упал на территорию так называемой новой москвы у железнодорожных путей.

Об этом сообщают местные пропагандистские Telegram-каналы.

Что известно

Как отмечают российские каналы, обломки обнаружил житель села Свитино, когда гулял с собакой. Они находились примерно в 100 метрах от железной дороги.

Возможный размах крыльев беспилотника составил два метра. Как отметил мужчина, на них был написан украинский национальный лозунг. Также БпЛА был выкрашен в сине-желтый цвет.

Напомним, в Луганской области украинские пограничники захватили российский дрон с химическим оружием.

Украинских пограничников пытались забрасывать газовыми гранатами К-51. Химический боеприпас пытались сбросить с помощью беспилотника