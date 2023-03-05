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Біля Південної Америки перехопили найбільший в історії вантаж наркотиків

5 березня 2023 16:03
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Вартість вилученого кокаїну, пов'язаного з мексиканським наркокартелем, становить близько 1 мільярда австралійських доларів (677 мільйонів доларів США)
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Спільна операція правоохоронних органів США та Австралії увінчалася перехопленням 2,4 тонни кокаїну на борту судна біля узбережжя Південної Америки, яке прямувало до Австралії.

Про це повідомляє Reuters.

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Що відомо

Вартість вилученого кокаїну, пов'язаного з мексиканським наркокартелем, становить близько 1 мільярда австралійських доларів (677 мільйонів доларів США).

Така кількість дорівнює половині передбачуваного річного споживання в Австралії. Таким чином, конфіскація наркотиків стала однією з найбільших, у яких брала участь австралійська поліція.

Дванадцятьом затриманим підозрюваним, серед яких один громадянин США, були висунуті звинувачення у цій справі.

Зазначається, що правоохоронці лише в суботу, 4 березня, вперше розповіли про цю спецоперацію, яка почалася ще в листопаді минулого року, коли Управління з боротьби з наркотиками США (DEA) перехопило судно з кокаїном.

"Ця операція посилає меседж міжнародним наркоторговцям — ваші смертельні наркотики тут не бажані", — заявив комісар поліції Західної Австралії Кол Бланч.

Нагадаємо, на Полтавщині наркодилер влаштував дощ з коноплі. Відео розірвало соцмережі.

Додамо працівники ДБР викрили на Миколаївщині правоохоронця, який причетний до збуту наркотиків в області. Окрім того, чоловік виявився затятим любителем радянської символіки.

Також ми писали, що у Дніпрі жінка випадково здала сина-наркодилера, викликавши поліцію на його дружину. Патрульні виявили під столом три 20-літрові місткості з рослинною речовиною, схожою на наркотичну.

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