Біля Південної Америки перехопили найбільший в історії вантаж наркотиків

Вартість вилученого кокаїну, пов'язаного з мексиканським наркокартелем, становить близько 1 мільярда австралійських доларів (677 мільйонів доларів США)

Спільна операція правоохоронних органів США та Австралії увінчалася перехопленням 2,4 тонни кокаїну на борту судна біля узбережжя Південної Америки, яке прямувало до Австралії.

Про це повідомляє Reuters.

Що відомо

Вартість вилученого кокаїну, пов'язаного з мексиканським наркокартелем, становить близько 1 мільярда австралійських доларів (677 мільйонів доларів США).

Така кількість дорівнює половині передбачуваного річного споживання в Австралії. Таким чином, конфіскація наркотиків стала однією з найбільших, у яких брала участь австралійська поліція.

Дванадцятьом затриманим підозрюваним, серед яких один громадянин США, були висунуті звинувачення у цій справі.

Зазначається, що правоохоронці лише в суботу, 4 березня, вперше розповіли про цю спецоперацію, яка почалася ще в листопаді минулого року, коли Управління з боротьби з наркотиками США (DEA) перехопило судно з кокаїном.

"Ця операція посилає меседж міжнародним наркоторговцям — ваші смертельні наркотики тут не бажані", — заявив комісар поліції Західної Австралії Кол Бланч.

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Додамо працівники ДБР викрили на Миколаївщині правоохоронця, який причетний до збуту наркотиків в області. Окрім того, чоловік виявився затятим любителем радянської символіки.

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