Возле Южной Америки перехватили самый большой в истории груз наркотиков

Стоимость изъятого кокаина, связанного с мексиканским наркокартелем, составляет около 1 миллиарда австралийских долларов (677 миллионов долларов США)

Совместная операция правоохранительных органов США и Австралии увенчалась перехватом 2,4 тонны кокаина на борту судна у побережья Южной Америки, направлявшегося в Австралию.

Об этом сообщает Reuters.

Что известно

Стоимость изъятого кокаина, связанного с мексиканским наркокартелем, составляет около 1 миллиарда австралийских долларов (677 миллионов долларов США).

Такое количество равно половине предполагаемого годового потребления в Австралии. Таким образом, конфискация наркотиков стала одной из самых крупных, в которых участвовала австралийская полиция.

Двенадцати задержанных подозреваемых, среди которых один гражданин США, были предъявлены обвинения по этому делу.

Отмечается, что правоохранители только в субботу, 4 марта, впервые рассказали об этой спецоперации, которая началась еще в ноябре прошлого года, когда Управление по борьбе с наркотиками США перехватило судно с кокаином.

"Эта операция посылает месседж международным наркоторговцам — ваши смертельные наркотики здесь не желательны", — заявил комиссар полиции Западной Австралии Кол Бланч.

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Добавим, работники ГБР разоблачили на Николаевщине правоохранителя, который причастен к сбыту наркотиков в области. Кроме того, мужчина оказался ярым любителем советской символики.

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