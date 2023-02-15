Біля будівлі парламенту Швейцарії затримали підозрілого чоловіка

Біля швейцарського парламенту затримали чоловіка із вибухівкою
Біля будівлі Федеральних зборів Швейцарії співробітники федеральної служби безпеки затримали підозрілого чоловіка. Під час перевірки у нього знайшли вибухівку.
Про це повідомляє інформаційне агентство AP.
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Підозрілий чоловік
Співробітники федеральної служби безпеки Швейцарії, як заявила поліція міста Берн, помітили біля будівлі Федеральних зборів (парламенту. — Ред.) країни підозрілу особу.
Чоловік біля південного входу в будівлю парламенту був вдягнутий у бронежилет і мав при собі кобуру для зброї.
Поведінка невідомого здалася правоохоронцям підозрілою, його затримали.
Вибухівка і перевірка
Після експрес-перевірки затриманого у нього виявили вибухівку.
В заяві федеральної служби безпеки Швейцарії поки що не повідомляли жодних деталей про вибухівку, виявлену у підозрілого громадянина.
Зараз чоловік проходить медичне та психічне обстеження. Разом з тим, поліція відкрила кримінальну справу, хоча жодних мотивів дій затриманої особи не зафіксовано.
Нагадаємо, що швейцарський банк Credit Suisse заморозив російські активи понад 19 млрд доларів. Сума становить третину всіх задекларованих російських активів у Швейцарії.
Фото: Facebook-сторінка швейцарського парламенту