У здания парламента Швейцарии задержали подозрительного мужчину

У швейцарского парламента задержали мужчину со взрывчаткой
У здания Федерального собрания Швейцарии сотрудники федеральной службы безопасности задержалиподозрительного мужчину. Во время проверки у него обнаружили взрывчатку.
Об этом сообщает информационное агентство AP.
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Подозрительный мужчина
Сотрудники федеральной службы безопасности Швейцарии, как заявила полиция города Берн, заметили у здания Федерального собрания (парламента. — Ред.) страны подозрительное лицо.
Человек у южного входа в здание парламента был одет в бронежилет и имел при себе кобуру для оружия.
Поведение неизвестного показалось правоохранителям подозрительным, его задержали.
Взрывчатка и проверка
После экспресс-проверки задержанного у него обнаружили взрывчатку.
В заявлении федеральной службы безопасности Швейцарии пока не сообщали никаких деталей о взрывчатке, обнаруженной у подозрительного гражданина.
В настоящее время мужчина проходит медицинское и психическое обследование. Вместе с тем, полиция возбудила уголовное дело, хотя никаких мотивов действий задержанного не зафиксировано.
Напомним, что швейцарский банк Credit Suisse заморозил российские активы более чем в 19 млрд долларов. Сумма составляет треть всех декларируемых российских активов в Швейцарии.
Фото: Facebook-страница швейцарского парламента