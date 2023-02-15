У здания парламента Швейцарии задержали подозрительного мужчину

В здании швейцарского парламента предположительно готовили теракт

У здания Федерального собрания Швейцарии сотрудники федеральной службы безопасности задержалиподозрительного мужчину. Во время проверки у него обнаружили взрывчатку.

Об этом сообщает информационное агентство AP.

Подозрительный мужчина

Сотрудники федеральной службы безопасности Швейцарии, как заявила полиция города Берн, заметили у здания Федерального собрания (парламента. — Ред.) страны подозрительное лицо.

Человек у южного входа в здание парламента был одет в бронежилет и имел при себе кобуру для оружия.

Поведение неизвестного показалось правоохранителям подозрительным, его задержали.

Взрывчатка и проверка

После экспресс-проверки задержанного у него обнаружили взрывчатку.

В заявлении федеральной службы безопасности Швейцарии пока не сообщали никаких деталей о взрывчатке, обнаруженной у подозрительного гражданина.

В настоящее время мужчина проходит медицинское и психическое обследование. Вместе с тем, полиция возбудила уголовное дело, хотя никаких мотивов действий задержанного не зафиксировано.

Напомним, что швейцарский банк Credit Suisse заморозил российские активы более чем в 19 млрд долларов. Сумма составляет треть всех декларируемых российских активов в Швейцарии.

Фото: Facebook-страница швейцарского парламента