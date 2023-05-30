Білий дім не підтримує ударів усередині РФ, — Reuters

Білий дім. Фото: Anadolu Agency

У Білому домі заявили, що продовжують досліджувати повідомлення про безпілотні атаки на Москву, водночас стверджуючи, що США не схвалюють насильство в межах Росії. Натомість американський фокус спрямований на підтримку України у відновленні своїх територій.

Про це пише Reuters.

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Атака дронів

"Ми стежимо за розвитком ситуації й збираємо інформацію про те, що сталося. Однак ми наполягаємо на тому, що ми проти терактів на російській території", - йдеться у повідомленні.

Офіційний представник каже, що США "впевнено сфокусувалися на надання матеріалів та забезпечення навчання військових, які їй потрібні для відновлення свого суверенного статусу". Він також зазначив, що російські сили здійснили атаки на Київ.

Тим часом Росія стверджує, що у вівторок українські дрони здійснили атаку на багаті райони Москви, цілячись в області, де проживають президент Володимир Путін та інші високопоставлені російські постаті. За словами московського мера, двоє людей постраждали внаслідок цих подій.

Нагадаємо, раніше ми писали, що російські ЗМІ повідомили про гучний вибух у Москві. У вибуху вони звинуватили безпілотники.

Додамо, за інформацією керівника російського військово-технічного центру "Царські вовки" Олексія Рогозіна, під час атаки на Москву були використані невідомі раніше безпілотники з аеродинамічною схемою "качка".

Теоретична дальність польоту таких дронів — від 400 до 1000 кілометрів. Орієнтовна вартість одного такого безпілотника — усього 20-30 тисяч доларів США.

Росіяни визнали, що протидіяти таким дронам за допомогою радіоелектронних систем приглушення неможливо, єдиний ефективний спосіб боротьби — це лише збивання.