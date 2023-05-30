Белый дом не поддерживает удары внутри РФ, — Reuters

Белый дом. Фото: Anadolu Agency

В Белом доме заявили, что продолжают исследовать сообщения о беспилотных атаках на Москву, в то же время утверждая, что США не одобряют насилие в пределах России. Вместо этого американский фокус направлен на поддержку Украины в восстановлении своих территорий.

Об этом пишет Reuters.

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Атака дронов

"Мы следим за развитием ситуации и собираем информацию о произошедшем. Однако мы настаиваем на том, что мы против терактов на российской территории", — говорится в сообщении.

Официальный представитель говорит, что США "уверенно сфокусировались на предоставлении Украине материалов и и обеспечении обучения военных, которые ей нужны для восстановления своего суверенного статуса." Он также отметил, что российские силы провели атаки на Киев.

Между тем, Россия утверждает, что во вторник украинские дроны провели атаку на богатые районы Москвы, целясь в области, где проживают президент Владимир Путин и другие высокопоставленные российские фигуры. По словам московского мэра, два человека пострадали в результате этих событий.

Напомним, ранее мы писали, что российские СМИ сообщили о громком взрыве в Москве. Во взрыве они обвинили беспилотников.

По информации руководителя российского военно-технического центра "Царские волки" Алексея Рогозина, во время атаки на Москву были использованы неизвестные ранее беспилотники с аэродинамической схемой "утка".

Теоретическая дальность полета таких дронов — от 400 до 1000 километров. Ориентировочная стоимость одного такого беспилотника — всего 20-30 тысяч долларов США.

Россияне признали, что противодействовать таким дронам с помощью радиоэлектронных систем приглушения невозможно, единственный способ борьбы — это только сбивание.