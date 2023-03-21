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Білий дім розкритикував заяву Сі Цзіньпіна, що Китай є неупередженим у війні

21 березня 2023 23:58
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У вівторок, 21 березня, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США, Джон Кірбі, зазначив, що заяви китайського лідера Сі Цзіньпіна про те, що Китай нібито є неупередженою стороною в конфлікті між росією та Україною, не можуть бути обґрунтовано сприйняті.

Про це пише "Європейська правда".

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Кірбі зазначив, що Китай не засудив вторгнення росії в Україну і продовжує купувати російські енергоносії, попри санкції, накладені на росію за її дії в Україні. Президент Сі Цзіньпін також не відвідав Україну і не висловив підтримку українській стороні, що не залишає жодних сумнівів щодо його позиції з цього питання.

Кірбі також підкреслив, що якби Китай був готовий почути українську сторону і підтримувати переговори між Києвом і москвою, які враховують інтереси України, то можна було б говорити про його неупередженість. Однак, на думку Кірбі, наразі Китай не виявляє інтересу до української позиції й продовжує повторювати російську пропаганду про те, що конфлікт в Україні є війною Заходу проти росії.

Таким чином, заяви Сі Цзіньпіна про неупередженість Китаю в конфлікті між Росією та Україною не можуть бути розглянуті як обґрунтовані, оскільки Китай продовжує підтримувати росію та не виявляє інтересу до української позиції. Кірбі підкреслив, що для того, щоб говорити про неупередженість Китаю, він має виявити готовність почути українську сторону та підтримувати переговори, які враховують інтереси України.

Нагадаємо, що 20 березня лідер Китаю Сі Цзіньпін прилетів до москви , де у нього запланована зустріч з російським диктатором володимиром путіним.

 

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