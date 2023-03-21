Белый дом раскритиковал заявление Си Цзиньпина, что Китай является беспристрастным в войне

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби

Во вторник, 21 марта, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США, Джон Кирби, отметил, что заявления китайского лидера, Си Цзиньпина, о том, что Китай якобы является беспристрастной стороной в конфликте между рф и Украиной, не могут быть обоснованно восприняты.

Об этом пишет "Европейская правда".

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Кирби указал на то, что Китай не осудил вторжение рф в Украину и продолжает покупать российские энергоносители, несмотря на санкции, наложенные на россию за ее действия в Украине. Президент Си Цзиньпинь также не посетил Украину и не выразил поддержку украинской стороне, что не оставляет никаких сомнений относительно его позиции по данному вопросу.

Кирби также подчеркнул, что если Китай был бы готов услышать украинскую сторону и поддерживать переговоры между Киевом и москвой, учитывающие интересы Украины, то можно было бы говорить о его непредвзятости. Однако, по мнению Кирби, на данный момент Китай не проявляет интереса к украинской позиции и продолжает повторять российскую пропаганду о том, что конфликт в Украине является войной Запада против россии.

Таким образом, заявления Си Цзиньпина о непредвзятости Китая в конфликте между рф и Украиной не могут быть рассмотрены как обоснованные, так как Китай продолжает поддерживать россию и не проявляет интереса к украинской позиции. Кирби подчеркнул, что, для того чтобы говорить о непредвзятости Китая, он должен услышать украинскую сторону и поддерживать переговоры, учитывающие интересы Украины.

Напомним, что 20 марта, лидер Китая Си Цзиньпин прилетел в москву, где у него запланирована встреча с российским диктатором владимиром путиным.