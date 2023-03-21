Белый дом раскритиковал заявление Си Цзиньпина, что Китай является беспристрастным в войне
Во вторник, 21 марта, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США, Джон Кирби, отметил, что заявления китайского лидера, Си Цзиньпина, о том, что Китай якобы является беспристрастной стороной в конфликте между рф и Украиной, не могут быть обоснованно восприняты.
Об этом пишет "Европейская правда".
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Заявления Белого дома
Кирби указал на то, что Китай не осудил вторжение рф в Украину и продолжает покупать российские энергоносители, несмотря на санкции, наложенные на россию за ее действия в Украине. Президент Си Цзиньпинь также не посетил Украину и не выразил поддержку украинской стороне, что не оставляет никаких сомнений относительно его позиции по данному вопросу.
Кирби также подчеркнул, что если Китай был бы готов услышать украинскую сторону и поддерживать переговоры между Киевом и москвой, учитывающие интересы Украины, то можно было бы говорить о его непредвзятости. Однако, по мнению Кирби, на данный момент Китай не проявляет интереса к украинской позиции и продолжает повторять российскую пропаганду о том, что конфликт в Украине является войной Запада против россии.
Таким образом, заявления Си Цзиньпина о непредвзятости Китая в конфликте между рф и Украиной не могут быть рассмотрены как обоснованные, так как Китай продолжает поддерживать россию и не проявляет интереса к украинской позиции. Кирби подчеркнул, что, для того чтобы говорить о непредвзятости Китая, он должен услышать украинскую сторону и поддерживать переговоры, учитывающие интересы Украины.
Напомним, что 20 марта, лидер Китая Си Цзиньпин прилетел в москву, где у него запланирована встреча с российским диктатором владимиром путиным.