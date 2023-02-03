Бернс не пропонував Україні відмовитися від частини територій в обмін на припинення війни

Вільямс Бернс не пропонував українській владі відмовитися від окупованих територій

Адміністрація президента США та Центральне розвідувальне управління спростували інформацію швейцарських ЗМІ щодо візиту в Україну Вільяма Бернса. Очільник ЦРУ не пропонував Києву відмовитися від частини територій на користь москви.

Про це повідомляє видання The Newsweek.

Коментар Білого дому

Заступник речника Ради національної безпеки Білого дому Шон Девітт прокоментував інформацію швейцарського видання Neue Zürcher Zeitung про нібито мету візиту до України очільника ЦРУ Вільяма Бернса.

Девітт заявив, що інформація про нібито пропозицію Україні віддати агресору частину території є неточною.

ЦРУ теж спростовує

У самому Центральному розвідувальному управлінні висловилися іще різкіше.

Представник ЦРУ заявив The Newsweek, що твердження швейцарської преси є геть неправдивим.

Нагадаємо, швейцарське видання Neue Zürcher Zeitung написало, нібито у середині січня президент США Джо Байден відправив очільника Центрального розвідувального управління Вільяма Бернса до Києва та москви з пропозицією угоди — Україна відмовляється від частини територій, а росія припиняє війну. Країни відмовилися. Україна не захотіла віддавати території, а в росії вважають, що в довгостроковій перспективі зможуть перемогти у війні та окупувати ще більше територій.

Джерела видання стверджували, що у Білому домі є суперечки щодо завершення війни в Україні. Зокрема, радник президента США із нацбезпеки Джейк Салліван та очільник ЦРУ Вільям Бернс хочуть закінчити війну якомога швидше та сфокусуватися на проблемі Китаю. Натомість голова Держдепу Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін не хочуть, щоб росія зруйнувала міжнародну систему безпеки, та виступають за активнішу військову підтримку України.

Після того, як Україна та росія відмовилися від запропонованої угоди, президент США Байден оголосив про передачу українській армії танків Abrams. Це змусило німецького канцлера теж дати дозвіл на постачання танків Leopard.

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