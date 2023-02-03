Бернс не предлагал Украине отказаться от части территорий в обмен на прекращение войны

Уильямс Бернс не предлагал украинским властям отказаться от оккупированных территорий

Администрация президента США и Центральное разведывательное управление опровергли информацию швейцарских СМИ о визите в Украину Уильяма Бернса. Глава ЦРУ не предлагал Киеву отказаться от части территорий в пользу москвы.

Об этом сообщает издание The Newsweek.

Комментарий Белого дома

Заместитель представителя Совета национальной безопасности Белого дома Шон Девитт прокомментировал информацию швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung о якобы цели визита в Украину главы ЦРУ Уильяма Бернса.

Девитт заявил, что информация о якобы предложении Украине отдать агрессору часть территории неточна.

ЦРУ тоже опровергает

В самом Центральном разведывательном управлении высказались еще резче.

Представитель ЦРУ заявил The Newsweek, что утверждение швейцарской прессы совершенно неправдиво.

Напомним, швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung написало, будто в середине января президент США Джо Байден отправил главу Центрального разведывательного управления Уильяма Бернса в Киев и Москву с предложением соглашения — Украина отказывается от части территорий, а россия прекращает войну. Страны отказались. Украина не захотела отдавать территории, а в россии полагают, что в долгосрочной перспективе смогут победить в войне и оккупировать еще больше территорий.

Источники издания утверждали, что в Белом доме есть споры по поводу завершения войны в Украине. В частности, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и глава ЦРУ Уильям Бернс хотят закончить войну как можно скорее и сфокусироваться на проблеме Китая. В то же время глава Госдепа Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин не хотят, чтобы россия разрушила международную систему безопасности, и выступают за более активную военную поддержку Украины.

После того как Украина и россия отказались от предложенного соглашения, президент США Байден объявил о передаче украинской армии танков Abrams. Это заставило немецкого канцлера тоже дать разрешение на поставку танков Leopard.

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