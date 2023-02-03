Бернс не предлагал Украине отказаться от части территорий в обмен на прекращение войны

Белый дом опроверг слухи, что директор ЦРУ прилетал в Киев с предложением сдать часть территории россии
Администрация президента США и Центральное разведывательное управление опровергли информацию швейцарских СМИ о визите в Украину Уильяма Бернса. Глава ЦРУ не предлагал Киеву отказаться от части территорий в пользу москвы.
Об этом сообщает издание The Newsweek.
-
Зеленский объяснил, почему подписал закон об ужесточении наказания военнослужащим
-
УАФ обратилась в УЕФА из-за российских футбольных клубов: что известно
-
Официальный курс валют: евро впервые пересек отметку в 40 грн
-
Американское СМИ заявило о колоссальных потерях российской армии в Украине
-
Удар по Краматорску: количество раненых возросло
-
Учения украинских военных: до конца года Евросоюз подготовит 30 тысяч бойцов
-
Молчаливая экс-киевлянка Наташа Королева прокомментировала слухи о разводе с Тарзаном
-
Чемпион мира-2018 окажется без клуба: о ком идет речь
-
Оккупанты вывозят украинских старшеклассников в рф, чтобы сдать школьные экзамены: детали
-
Государственный ПриватБанк заработал 30 млрд грн во время войны: как изменилась прибыль
Комментарий Белого дома
Заместитель представителя Совета национальной безопасности Белого дома Шон Девитт прокомментировал информацию швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung о якобы цели визита в Украину главы ЦРУ Уильяма Бернса.
Девитт заявил, что информация о якобы предложении Украине отдать агрессору часть территории неточна.
ЦРУ тоже опровергает
В самом Центральном разведывательном управлении высказались еще резче.
Представитель ЦРУ заявил The Newsweek, что утверждение швейцарской прессы совершенно неправдиво.
Напомним, швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung написало, будто в середине января президент США Джо Байден отправил главу Центрального разведывательного управления Уильяма Бернса в Киев и Москву с предложением соглашения — Украина отказывается от части территорий, а россия прекращает войну. Страны отказались. Украина не захотела отдавать территории, а в россии полагают, что в долгосрочной перспективе смогут победить в войне и оккупировать еще больше территорий.
Источники издания утверждали, что в Белом доме есть споры по поводу завершения войны в Украине. В частности, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и глава ЦРУ Уильям Бернс хотят закончить войну как можно скорее и сфокусироваться на проблеме Китая. В то же время глава Госдепа Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин не хотят, чтобы россия разрушила международную систему безопасности, и выступают за более активную военную поддержку Украины.
После того как Украина и россия отказались от предложенного соглашения, президент США Байден объявил о передаче украинской армии танков Abrams. Это заставило немецкого канцлера тоже дать разрешение на поставку танков Leopard.
Фото: Pixabay