Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow Белый дом опроверг слухи, что директор ЦРУ прилетал в Киев с предложением сдать часть территории россии arrow

Белый дом опроверг слухи, что директор ЦРУ прилетал в Киев с предложением сдать часть территории россии

3 февраля 2023 07:01
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Бернс не предлагал Украине отказаться от части территорий в обмен на прекращение войны
Уильямс Бернс не предлагал украинским властям отказаться от оккупированных территорий
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Администрация президента США и Центральное разведывательное управление опровергли информацию швейцарских СМИ о визите в Украину Уильяма Бернса. Глава ЦРУ не предлагал Киеву отказаться от части территорий в пользу москвы.

Об этом сообщает издание The Newsweek.

Читайте также:

Комментарий Белого дома

Заместитель представителя Совета национальной безопасности Белого дома Шон Девитт прокомментировал информацию швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung о якобы цели визита в Украину главы ЦРУ Уильяма Бернса.

Девитт заявил, что информация о якобы предложении Украине отдать агрессору часть территории неточна.

ЦРУ тоже опровергает

В самом Центральном разведывательном управлении высказались еще резче.

Представитель ЦРУ заявил The Newsweek, что утверждение швейцарской прессы совершенно неправдиво.

Напомним, швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung написало, будто в середине января президент США Джо Байден отправил главу Центрального разведывательного управления Уильяма Бернса в Киев и Москву с предложением соглашения — Украина отказывается от части территорий, а россия прекращает войну. Страны отказались. Украина не захотела отдавать территории, а в россии полагают, что в долгосрочной перспективе смогут победить в войне и оккупировать еще больше территорий.

Источники издания утверждали, что в Белом доме есть споры по поводу завершения войны в Украине. В частности, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и глава ЦРУ Уильям Бернс хотят закончить войну как можно скорее и сфокусироваться на проблеме Китая. В то же время глава Госдепа Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин не хотят, чтобы россия разрушила международную систему безопасности, и выступают за более активную военную поддержку Украины.

После того как Украина и россия отказались от предложенного соглашения, президент США Байден объявил о передаче украинской армии танков Abrams. Это заставило немецкого канцлера тоже дать разрешение на поставку танков Leopard.

Фото: Pixabay

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

09:00 РФ распространяет "вкиды" для манипуляции родственниками “Азовстали”

08:54 Зеленский объяснил, почему подписал закон об ужесточении наказания военнослужащим

08:47 УАФ обратилась в УЕФА из-за российских футбольных клубов: что известно

08:45 Официальный курс валют: евро впервые пересек отметку в 40 грн

08:40 Американское СМИ заявило о колоссальных потерях российской армии в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:35 Удар по Краматорску: количество раненых возросло

08:27 Учения украинских военных: до конца года Евросоюз подготовит 30 тысяч бойцов

08:15 Молчаливая экс-киевлянка Наташа Королева прокомментировала слухи о разводе с Тарзаном

08:12 Чемпион мира-2018 окажется без клуба: о ком идет речь

08:10 Оккупанты вывозят украинских старшеклассников в рф, чтобы сдать школьные экзамены: детали

Новина з відео

06:57 В Германии поезд наехал на детей: есть погибшие

Новина з відео

23:20 Диктатор пути угрожает Западу "не только бронетехникой"

Новина з відео

22:18 Зеленский провел заседание Ставки в двойном формате: подробности

Новина з відео

20:38 В Гааге будет работать Международный центр расследования преступлений рф против Украины

Новина з відео

19:30 Взрывы под Мелитополем и в Мариуполе: стали известны подробности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

19:21 Зеленский обратился к участникам Национального молитвенного завтрака: что сказал

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 3 февраля: Овнам — приятная встреча, Водолеям — важная новость

Новина з відео

17:30 Зарабатывали на закупках для ВСУ: чиновников Одесской ОВА подозревают в растрате госбюджета

Эксклюзив

17:30 "Ближайшие месяцы будут тяжелыми. Следует приготовиться к большим потерям", — Кузан

Новина з відео

17:08 Прятал наличку в диване: СМИ показали видео обыска у экс-заместителя главы Минобороны

08:00 Что ждать от гривни в 2023 году

Эксклюзив

17:30 "Ближайшие месяцы будут тяжелыми. Следует приготовиться к большим потерям", — Кузан

Эксклюзив

17:09 Астролог назвала даты, когда ждать ракетных обстрелов в феврале

16:31 Ничего святого: как пропагандисты кремля от бессилия вспоминают бога, а действуют как сатана

Новина з фото

14:31 "Весна будет через шесть недель", — сурок Тимка сделал традиционный прогноз

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:14 Точка невозврата приближается: как международные санкции разрушают экономику россии

Эксклюзив

20:45 От премиум-дома в Киеве до камеры в СИЗО: на сколько лет могут сесть скандальные секс-блоггеры

Эксклюзив

20:30 "Мы можем потерять определенные территории, но ненадолго": астролог дала прогноз боевых действий в феврале

Эксклюзив

19:07 Потери россиян в январе вдвое побили рекорд смертей в Афганистане за 10 лет: анализ шокирующих цифр

17:25 "Требования времени таковы, что каждая школа будет нуждаться в таком укрытии", — в Харькове обустроили первое школьное бомбоубежище

Актуальное по теме

None 3 Февраль 06:56

Американское СМИ заявило о колоссальных потерях российской армии в Украине

None 3 Февраль 06:56

В Бахмуте были ранены два норвежских волонтера: детали

None 3 Февраль 06:54

​​​​Путин приказал захватить Донбасс до марта: ISW оценил шансы российской армии

None 2 Февраль 19:26

Эксперт назвал участок фронта, где наблюдается максимальное военное обострение

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB