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Білорусь заявила, що має усі підстави "пробити коридор" через Литву "силою зброї"

29 жовтня 2023 12:48
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Білорусь заявила, що має усі підстави "пробити коридор" через Литву "силою зброї"
Білоруські військові. Фото: БелТа
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Білорусі звинуватила Литву у "економічній агресії". Там заявили, що "мають усі підстави пробити коридор" для транзиту силою.

Про це повідомив Перший заступник державного секретаря Ради безпеки Білорусі Павел Муравейко.

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Однак, як зазначив представник Радбезу, Білорусь, найімовірніше, не ризикне цього зробити.

У виданні "Зеркало" показали статтю, у якій йдеться про виступ силовика, під час якого його особливо обурило те, що Литва "блокувала транзит з боку. Білорусі" (в лютому 2022 року).

"Литва фактично заборонила нам переміщувати свої товари через кордон. За всіма нормами міжнародного права такий крок стосується економічної агресії. З погляду банальної логіки ми маємо всі підстави, щоб прорубати життєво важливий для нас коридор силою зброї", — вважає представник Радбезу.

Проте за нинішніх умов "пробивати коридор" Білорусь, мабуть, не ризикне, зазначив він. Причиною назвав "безпрецедентний тиск із боку Заходу".

Нагадаємо, білоруські партизани розповіли, що на територію їхньої країни прибувають російські інструктори. Вони проводять навчання з керування безпілотниками. Російські інструктори прибувають до 927-го центру підготовки БпЛА (в/ч 92504, Береза Брестської області). Основним їхнім завданням є підготовка операторів безпілотників Збройних сил республіки Білорусь. 

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