Беларусь заявила, что имеет все основания "пробить коридор" через Литву "силой оружия"

Белорусские военные. Фото: БелТа

В Беларуси обвинила Литву в "экономической агрессии". Там заявили, что "имеют все основания пробить коридор" для транзита силой.

Об этом сообщил Первый заместитель государственного секретаря Совбеза Беларуси Павел Муравейко.

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Однако, как отметил представитель Совбеза, Беларусь, скорее всего, не рискнет этого сделать.

В издании "Зеркало" показали статью, в которой говорится о выступлении силовика, во время которого его особенно возмутило то, что Литва "блокировала транзит со стороны Беларуси" (в феврале 2022 года).

"Литва фактически запретила нам перемещать свои товары через границу. По всем нормам международного права такой шаг касается экономической агрессии. С точки зрения банальной логики у нас есть все основания, чтобы пробить жизненно важный для нас коридор силой оружия", — считает представитель Совбеза.

Однако в нынешних условиях "пробивать коридор" Беларусь, пожалуй, не рискнет, отметил он. Причиной назвал "беспрецедентное давление со стороны Запада".

Напомним, белорусские партизаны рассказали, что на территорию страны прибывают российские инструкторы. Они проводят обучение по управлению беспилотниками. Российские инструкторы прибывают в 927-й центр подготовки БпЛА (в/ч 92504, Береза Брестской области). Основной их задачей является подготовка операторов беспилотников Вооруженных сил республики Беларусь.