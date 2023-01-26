У Білорусі знову продовжили спільні з росією військові навчання

Білорусь знову продовжила спільні з росією військові навчання
Спільні військові навчання російських військ та білоруських збройних сил на полігонах у Білорусі вкотре продовжили. За новим планом вони мають завершитися 4-6 лютого поточного року.
Про це йдеться у графіку навчань на білоруських військових полігонах.
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Білорусь знову продовжила спільні з росією військові навчання
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Навчання рф та Білорусі продовжуються
Навчання на білоруських полігонах вкотре продовжили. Цього разу вони триватимуть до 4-6 лютого на різних об’єктах.
Втім, 28-29 січня деякі полігони не працюватимуть. А от на п’яти об’єктах навчання триватимуть щоденно.
На яких полігонах триватимуть навчання
Спільні військові навчання підрозділів збройних сил Білорусі та російської федерації продовжаться на півтора тижні на восьми полігонах.
Це:
- 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 04.02;
- Полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 03.02;
- Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 04.02;
- Полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 05.02;
- 212-й авіаційний полігон "Неман" (Новогрудський район) до 03.02;
- 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 06.02;
- 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманово" (Івацевичський район) до 05.02;
- Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 05.02.
Крім того, 210-й авіаційний полігон ВПС та військ ППО (полігон "Ружани") також продовжує роботу, поки що — до 31.01 включно. Але не виключено, що навчання і тут будуть продовжені.
Нагадаємо, днями речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що загроза наступу в Україну з Білорусі існує постійно. Зараз вона малоймовірна, тому що там недостатньо сил і засобів, але від ворога можна очікувати чого завгодно.
За словами Демченка, чіткої відповіді на запитання, чи наступатимуть білоруські війська на Україну, не знає ніхто, окрім Білорусі та росії. Проте ситуацію контролює і українська розвідка та розвідка ДПСУ. При цьому він уточнив, що українські захисники бачать, що відбувається в Білорусі, і якщо збільшиться кількість сил, це відразу буде видно.
Фото: Telegram-канал міністерства оборони Республіки Білорусь