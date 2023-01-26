Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow ​​​​​​​Білорусь знову продовжила спільні з росією військові навчання arrow

​​​​​​​Білорусь знову продовжила спільні з росією військові навчання

26 січня 2023 18:50
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
У Білорусі знову продовжили спільні з росією військові навчання
Частина полігонів використовуватиметься аж до 6 лютого
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Спільні військові навчання російських військ та білоруських збройних сил на полігонах у Білорусі вкотре продовжили. За новим планом вони мають завершитися 4-6 лютого поточного року.

Про це йдеться у графіку навчань на білоруських військових полігонах.

Читайте також:

Навчання рф та Білорусі продовжуються

Навчання на білоруських полігонах вкотре продовжили. Цього разу вони триватимуть до 4-6 лютого на різних об’єктах.

Втім, 28-29 січня деякі полігони не працюватимуть. А от на п’яти об’єктах навчання триватимуть щоденно.

На яких полігонах триватимуть навчання

Спільні військові навчання підрозділів збройних сил Білорусі та російської федерації продовжаться на півтора тижні на восьми полігонах.

Це:

  • 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 04.02;
  • Полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 03.02;
  • Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 04.02;
  • Полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 05.02;
  • 212-й авіаційний полігон "Неман" (Новогрудський район) до 03.02;
  • 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 06.02;
  • 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманово" (Івацевичський район) до 05.02;
  • Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 05.02.

Крім того, 210-й авіаційний полігон ВПС та військ ППО (полігон "Ружани") також продовжує роботу, поки що — до 31.01 включно. Але не виключено, що навчання і тут будуть продовжені.

Нагадаємо, днями речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що загроза наступу в Україну з Білорусі існує постійно. Зараз вона малоймовірна, тому що там недостатньо сил і засобів, але від ворога можна очікувати чого завгодно.

За словами Демченка, чіткої відповіді на запитання, чи наступатимуть білоруські війська на Україну, не знає ніхто, окрім Білорусі та росії. Проте ситуацію контролює і українська розвідка та розвідка ДПСУ. При цьому він уточнив, що українські захисники бачать, що відбувається в Білорусі, і якщо збільшиться кількість сил, це відразу буде видно.

Фото: Telegram-канал міністерства оборони Республіки Білорусь

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

19:05 "Перемога України — питання часу": Данілов пояснив, чи можливі переговори з росією

18:56 "Это просто п***ц": ЗМІ показали злив переписки, де Тищенко реагує на виключення зі "Слуги народу"

18:50 ​​​​​​​Білорусь знову продовжила спільні з росією військові навчання

Ексклюзив

18:45 Борці з режимом чи "консерви" ФСБ: чому росіяни просять політичного притулку в Європі

18:24 ​​​​​​​Євросоюз може використати 34 млрд євро, що належать Центробанку рф, для відновлення України, — ЗМІ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:23 У Києві вшанували пам'ять загиблого керівництва МВС у Броварах

18:19 США визнали ПВК "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією: що це означає

18:12 На Харківщині через ворожі обстріли загинуло двоє мирних мешканців

18:05 На Одещині поліцейські затримали наркодилера: у нього знайшли товар на мільйон

18:02 Макс Барських оголосив кастинг у свій новий світовий тур: кого шукає співак

Новина з відео

15:45 Гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" презентував нову пісню "Повернись живим" та кліп на неї з героями України

Новина з відео

12:53 ​​​​​​​На Запоріжжя окупанти завезли білоруських військових, — мер Мелітополя

Новина з відео

12:12 Моряки-прикордонники показали, як проводять бойові навчання

Новина з відео

10:56 У Маріуполі перестали платити пенсії і соцвиплати тим, хто не отримав російський паспорт

Новина з відео

07:04 Гороскоп на 26 січня: Овнам — мозковий штурм, Водоліям — натхнення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

22:57 Зеленський про надання Україні танків: ключове тепер — швидкість та обсяг

Новина з відео

22:36 Відчуваєте невгамовний голод? Лікарі назвали дев'ять симптомів діабету, які часто ігнорують

Новина з відео

21:08 Фільм "Меню": як приготувати "той самий" чизбургер, який їла Аня Тейлор-Джой

Новина з відео

18:36 ​​​​​​​Росіяни скаржаться, що командування перестало постачати окупантам навіть їжу і воду

Новина з відео

18:16 Рятувальники показали, як розбирають зруйновані багатоповерхівки на Північній Салтівці

Ексклюзив

18:45 Борці з режимом чи "консерви" ФСБ: чому росіяни просять політичного притулку в Європі

Ексклюзив

15:44 Росія вдарила по Україні десятками крилатих ракет: подробиці чергової масованої атаки

Ексклюзив

15:20 "Багато таємниць та таємних інтриг партнерів": астрологиня попередила про небезпеку для України

Ексклюзив

08:00 Півострів путінської загибелі: як Україна почне звільняти Крим

20:00 Чому Німеччина так довго зволікала з відправкою "Леопардів", і як Заходу дійти згоди щодо поставок зброї

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

19:11 "Абрамс" для України: усі деталі про постачання американських танків Києву

Новина з відео

18:16 Рятувальники показали, як розбирають зруйновані багатоповерхівки на Північній Салтівці

Ексклюзив

18:15 Як німецькі "Леопарди" допоможуть ЗСУ у звільненні окупованих територій: пояснення експерта

Ексклюзив

16:30 Пристрасті по "Леопарду": чим прославився німецький танк, і як він допоможе ЗСУ

14:44 2023 стане роком хороших кліматичних змін: шість причин для майбутніх трансформацій

Актуальне по темі

None 26 Січень 18:57

"Это просто п***ц": ЗМІ показали злив переписки, де Тищенко реагує на виключення зі "Слуги народу"

None 26 Січень 18:50

​​​​​​​Білорусь знову продовжила спільні з росією військові навчання

None 26 Січень 18:45

Борці з режимом чи "консерви" ФСБ: чому росіяни просять політичного притулку в Європі

None 26 Січень 18:25

​​​​​​​Євросоюз може використати 34 млрд євро, що належать Центробанку рф, для відновлення України, — ЗМІ

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB