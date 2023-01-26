В Беларуси снова продолжили совместные с россией военные учения

Часть полигонов будет использоваться вплоть до 6 февраля

Совместные военные учения российских войск и белорусских вооруженных сил на полигонах в Беларуси еще раз продолжили. По новому плану они должны завершиться 4-6 февраля этого года.

Об этом говорится в графике учений на белорусских военных полигонах.

Учения россии и Беларуси продолжаются

Обучение на белорусских полигонах еще раз продолжили. В этот раз они продлятся до 4-6 февраля на разных объектах.

Впрочем, 28-29 января некоторые полигоны не будут работать. А вот на пяти объектах обучения будут продолжаться ежедневно.

На каких полигонах будут продолжаться учения

Совместные военные учения подразделений вооруженных сил Беларуси и российской федерации продлятся на полторы недели на восьми полигонах.

Это:

227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 04.02;

Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 03.02;

Полигон "Брестский" 38 едшбр. (Брестский район) до 04.02;

Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 05.02;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 03.02;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесневский" (Барановичский район) до 06.02;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 05.02;

Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 05.02.

Кроме того, 210-й авиационный полигон ВВС и войск ПВО (полигон "Ружаны") также продолжает работу, пока - до 31.01 включительно. Но не исключено, что учебы и здесь будут продолжены.

Напомним, на днях представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что угроза наступления в Украину из Беларуси существует постоянно. Сейчас она маловероятна, потому что там недостаточно сил и средств, но от врага можно ждать чего угодно.

По словам Демченко, четкого ответа на вопрос, наступят ли белорусские войска на Украину, не знает никто, кроме Беларуси и россии. Однако ситуацию контролирует и украинская разведка и разведка ГПСУ. При этом он уточнил, что украинские защитники видят происходящее в Беларуси и если увеличится количество сил, это сразу будет видно.

Фото: Telegram-канал министерства обороны Республики Беларусь