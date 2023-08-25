Більше 3 тисяч біженців з України прийняла Японія: деталі та умови

Волонтери з центру допомоги українським біженцям в Токіо. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Японія — досить закрита для біженців країна, однак щойно дізнавшись про події в Україні після 24 лютого 2022 року, японці без вагань відкрили свої двері. Країна прийняла та надала всі необхідні умови для 3300 українських біженців.

Про це повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський в інтервʼю Новини.LIVE.

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Японія раніше приймала буквально кілька біженців на рік з інших країн. Та коли Росія вторглася в Україну 24 лютого, до посла Україна приїхало керівництво міграційної служби, і вони почали діяти.

Було затверджено схему, яку погодило міністерство юстиції країни та узгодив уряд, виділивши кошти.

Схема полягала у наступному:

"Українці, які хотіли евакуюватися, зверталися в посольство, отримували відповідну візу й прилітали до Токіо. Тут їх зустрічали волонтери. На два тижні селили у чотиризірковому готелі. За цей час оформлювалися документи", — повідомив Сергій Корсунський.

Далі українці могли обрати де б хотіли жити і отримували виплати від Японії — близько мільйона єн на рік, тобто 7000 доларів.

На жаль, ресурси країни не нескінченні, тож таку програму довелось закрити для подальших евакуйованих. Однак до Японії все ще можна потрапити біженцем, якщо знайти людину, яка готова взяти на себе витрати на проживання за вас.

Нагадаємо, український гурт KAZKA відвідав цього літа Японію з благодійним туром містами та дав інтервʼю для Новини.LIVE.