Более 3 тысяч беженцев из Украины приняла Япония: детали и условия
Япония — достаточно закрытая для беженцев страна, однако, только узнав о событиях в Украине после 24 февраля 2022 года, японцы без колебаний открыли свои двери. Страна приняла и предоставила все необходимые условия для 3300 украинских беженцев.
Об этом рассказал посол Украины в Японии Сергей Корсунский в интервью Новини.LIVE.
Украинские беженцы в Японии
Япония ранее принимала буквально несколько беженцев в год из других стран. Но когда Россия вторглась в Украину 24 февраля, к послу Украина приехало руководство миграционной службы, и они начали действовать.
Была утверждена схема, которую согласовало министерство юстиции страны и согласовало правительство, выделив средства.
Схема заключалась в следующем:
"Украинцы, которые хотели эвакуироваться, обращались в посольство, получали соответствующую визу и прилетали в Токио. Здесь их встречали волонтеры. На две недели селили в четырехзвездочном отеле. За это время оформлялись документы", — сообщил Сергей Корсунский.
Далее украинцы могли выбрать где бы хотели жить и получали выплаты от Японии — около миллиона иен в год, то есть 7000 долларов.
К сожалению, ресурсы страны не бесконечны, так что такую программу пришлось закрыть для дальнейших эвакуированных. Однако в Японию все еще можно попасть беженцем, если найти человека, готового взять на себя расходы на проживание за вас.
Напомним, украинская группа KAZKA посетила этим летом Японию с благотворительным туром по городам и дала интервью для Новини.LIVE.