Судна з українським зерном. Фото: google

Більшість країн ЄС проти продовження заборони на імпорт українського зерна після 15 вересня. Посли 22 з 27 країн-членів ЄС критично або скептично ставляться до цієї ідеї.

Про це повідомляє POLITICO.

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Заборона на імпорт українського зерна

У середу, 6 вересня, на зустрічі з Європейською комісією 22 посли з 27 країн-членів відкрито виступили проти ідеї продовження обмежень на імпорт українського зерна.

Своєю чергою Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія та Болгарія наполягають на необхідності продовжити заборону імпорту українського зерна до кінця 2023 року.

Дипломати Німеччина та Франції додали, що хоча багато країн визнають труднощі, з якими стикаються п'ять східних країн, вони попросили Комісію запропонувати альтернативні заходи.

Зазначимо, українські зернові продукти — пшениця, кукурудза, насіння ріпаку та соняшнику — заборонені на ринках Польщі, Угорщини, Румунії, Болгарії та Словаччини відповідно до угоди, укладеної з Європейською комісією на початку цього року, щоб захистити їхніх фермерів від напливу дешевшої продукції.

Нагадаємо, нещодавно Україна попередила Польщу та Європейський Союз про можливий судовий розгляд, якщо вони продовжать обмеження на експорт агропродукції після 15 вересня. Україна розгляне питання звернення до Світової організації торгівлі.