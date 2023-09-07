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Большинство стран ЕС против продления запрета на импорт украинского зерна

7 сентября 2023 08:05
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Большинство стран ЕС против продления запрета на импорт украинского зерна
Судна с украинским зерном. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Большинство стран ЕС против продления запрета на импорт украинского зерна после 15 сентября. Послы 22 из 27 стран-членов ЕС критично или скептически относятся к этой идее.

Об этом сообщает POLITICO.

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В среду, 6 сентября, на встрече с Европейской комиссией 22 посла из 27 стран-членов открыто выступили против идеи продления ограничений на импорт украинского зерна.

В свою очередь Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария настаивают на необходимости продлить запрет импорта украинского зерна до конца 2023 года.

Дипломаты Германия и Франции добавили, что хотя многие страны признают трудности, с которыми сталкиваются пять восточных стран, они попросили Комиссию предложить альтернативные меры.

Отметим, украинские зерновые продукты — пшеница, кукуруза, семена рапса и подсолнечника — запрещены на рынках Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии в соответствии с соглашением, заключенным с Европейской комиссией в начале этого года, чтобы защитить их фермеров от наплыва более дешевой продукции.

Напомним, недавно Украина предупредила Польшу и Европейский Союз о возможном судебном разбирательстве, если они продлят ограничения на экспорт агропродукции после 15 сентября. Украина рассмотрит вопрос обращения во Всемирную торговую организацию.

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