Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Більшість німців підтримують рішення Шольца не надавати Україні ракети Taurus arrow

Більшість німців підтримують рішення Шольца не надавати Україні ракети Taurus

16 жовтня 2023 13:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Більшість німців підтримують рішення Шольца не надавати Україні ракети Taurus
Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Більша частина німців підтримують рішення Олафа Шольца не надавати Україні далекобійні ракети Taurus. З позицією канцлера погоджуються 55% респондентів.

Про це повідомляє dpa news agency

Читайте також:

Що думають німці про передачу Україні ракет Taurus

Результати опитування, проведені інститутом YouGov, показують, що 55% респондентів підтримують рішення Шольца в той час, як 26% вважають її неправильною. 

Загалом думки щодо німецької військової допомоги для України розділилися: 39% вважають, що Німеччина "зайшла надто далеко" у цьому питанні, 29% — що рівень допомоги такий, як треба, а 18% думають, що він недостатній. 

Ще на початку жовтня Шольц заявив, що поки Німеччина не ухвалила рішення про поставку Україні далекобійних ракет Taurus, оскільки намагається не допустити "ескалації" війни.

Водночас ЗМІ з'ясували, що Німеччина не планує найближчим часом передавати Україні ракети, бо там зокрема, бояться, що цим озброєнням можуть завдати удар по Керченському мосту. 

Нагадаємо, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ФРН може і не погодитись передати Україні ракети Taurus, навіть якщо США вирішать передати ATACMS. 

Також ми писали, що нещодавно Олаф Шольц закликав президента Росії Володимира Путіна завершити війну на умовах України. Там вважають, що Путін має зрозуміти, що не можна ділити карту світу на "ваше" і "наше".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

Як запобігти корупції при передачі Україні російських заморожених активів на відбудову

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз