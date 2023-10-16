Більшість німців підтримують рішення Шольца не надавати Україні ракети Taurus

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Більша частина німців підтримують рішення Олафа Шольца не надавати Україні далекобійні ракети Taurus. З позицією канцлера погоджуються 55% респондентів.

Про це повідомляє dpa news agency.

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Результати опитування, проведені інститутом YouGov, показують, що 55% респондентів підтримують рішення Шольца в той час, як 26% вважають її неправильною.

Загалом думки щодо німецької військової допомоги для України розділилися: 39% вважають, що Німеччина "зайшла надто далеко" у цьому питанні, 29% — що рівень допомоги такий, як треба, а 18% думають, що він недостатній.

Ще на початку жовтня Шольц заявив, що поки Німеччина не ухвалила рішення про поставку Україні далекобійних ракет Taurus, оскільки намагається не допустити "ескалації" війни.

Водночас ЗМІ з'ясували, що Німеччина не планує найближчим часом передавати Україні ракети, бо там зокрема, бояться, що цим озброєнням можуть завдати удар по Керченському мосту.

Нагадаємо, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ФРН може і не погодитись передати Україні ракети Taurus, навіть якщо США вирішать передати ATACMS.

Також ми писали, що нещодавно Олаф Шольц закликав президента Росії Володимира Путіна завершити війну на умовах України. Там вважають, що Путін має зрозуміти, що не можна ділити карту світу на "ваше" і "наше".