Большинство немцев поддерживают решение Шольца не предоставлять Украине ракеты Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Большая часть немцев поддерживают решение Олафа Шольца не предоставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. С позицией канцлера согласны 55% респондентов.

Об этом сообщает dpa news agency.

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Результаты опроса, проведенные институтом YouGov, показывают, что 55% респондентов поддерживают решение Шольца, в то время как 26% считают ее неправильной.

В общем, мнения относительно немецкой военной помощи для Украины разделились: 39% считают, что Германия "зашла слишком далеко" в этом вопросе, 29% — что уровень помощи такой, как надо, а 18% думают, что он недостаточен.

Еще в начале октября Шольц заявил, что пока Германия не приняла решения о поставке Украине дальнобойных ракет Taurus, поскольку пытается не допустить "эскалацию" войны.

В то же время СМИ выяснили, что Германия не планирует в ближайшее время передавать Украине ракеты, потому что там в частности боятся, что этим вооружением могут нанести удар по Керченскому мосту.

Напомним, что министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ может и не согласиться передать Украине ракеты Taurus даже если США решат передать ATACMS.

Также мы писали, что недавно Олаф Шольц призвал президента России Владимира Путина завершить войну на условиях Украины. Там считают, что Путин должен понять, что нельзя делить карту мира на ваше и наше.