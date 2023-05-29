Таліби напали на Іран - усі деталі

Державний прапор Ірану на стіні у Тегерані. Фото: Majid Asgaripour/WANA

Збройні сутички між прикордонними силами двох країн спалахнули у суботу. Таліби та іранці почали підтягувати до кордону важку техніку, розпочалися артилерійські перестрілки, загони руху "Талібан" підірвали кілька прикордонних постів. З обох сторін наразі повідомляється про трьох загиблих.

Де стався конфлікт і в чому причина

Сутички сталися на кордоні між іранською провінцією Белуджистан на південному сході країни та південно-західною афганською провінцією Німроз.

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Офіційний привід конфлікту: вода. Річка Гільменд протікає на кордоні двох країн і доступ до неї є предметом постійних суперечок.

Згідно з договором 1973 року між Тегераном і Кабулом, Іран має право отримувати 820 млн. кубометрів води з річки на рік. Але іранці звинуватили талібів у будівництві греблі та зменшенні обсягу надходження води.

Чому таліби

З 2021 року, відколи США покинули Афганістан, до влади там прийшов рух "Талібан". Це, якщо можна так сказати, релігійно-національно-визвольний рух.

"Талібан" зовсім неоднорідний, як може здатися. Це конгломерат різних загонів та племен, які визнають владу верховного командування в Кабулі. Приблизно, як у 90-х: є якийсь "наглядач" за територією, а різні кримінальні угруповання визнають його авторитет і відраховують до "общака".

Бійці "Талібану". Фото: google

Таліби мають помірне крило — ті, хто виступає за створення своєї держави "Ісламський емірат Афганістан", і молодше покоління польових командирів.

Останні не хочуть займатися будь-якими справами, пов'язаними з державним будівництвом, — це клопітно, відповідально, затратно та дуже довго. Набагато приємніше — воювати, тим більше, що останні років 40 вони більше нічим і не займалися, окрім хіба що наркоторгівлі, розглядаючи її як засіб для оплати витрат на війну. Їм все одно з ким воювати — це для них і є справжнє життя, а все інше — для "старих".

Війну Ірану оголосив відносною молодий Абдул Хамід Хорасані, який командує угрупуванням у Пандшері і верховному лідеру талібів мулле Хайбатулле Ахунзаде підкоряється з великими застереженнями.

Чи можуть таліби дійти Тегерану

Вкрай малоймовірно. Їхня військова міць частково перебільшена. Так, бойових досвід ніхто не ставить під сумнів, багато хто воює буквально з дитинства. Так, американці залишили там величезні склади зброї та техніки. Але є але!

Візьмемо, скажімо, артилерію. США кинули в Афганістані 176 гармат калібру 155 мм. Такої кількості вистачить, щоби озброїти армійський корпус. Але де брати боєприпаси? Війна в Україні показала, що критичне значення має не кількість стволів, а наявність снарядів. А їх взяти рішуче нема звідки.

Зброя залишена американською армією в Афганістані. Фото: google

Іран, як не крути, має в своєму розпорядженні армію і... ще одну армію — це Корпус вартових ісламської революції. Держава у державі, зі своїми збройними силами. Може їм і не по зубах Ізраїль чи США, але з талібами впоратися вони можуть.

Офіційний (наскільки це слово сюди годиться) Кабул спростував будь-які наміри "воювати" з Іраном і заявив, що "все треба вирішувати за столом переговорів" і що Афганістан дотримується договору 1973 року. Як вирішать місцеві польові командири — ми ще подивимося.

Чим це добре для України та Ізраїлю

У будь-якому разі, Тегерану тепер доведеться відволікти частину ресурсів, щоб зміцнювати кордон з Афганістаном. А будь-яке "відволікання ресурсів" знизить можливості Ісламської республіки вести гібридну війну проти єврейської держави та допомагати Росії у війні проти України.

І є ще один момент, що залишився майже непоміченим. Тиждень тому до Кабулу завітали деякі американські представники. Про що вони домовлялися з режимом талібів, чи обіцяли щось — ми не знаємо. Але ескалація почалася майже відразу після їхнього від'їзду. Можливо, це просто збіг.