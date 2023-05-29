Талибы напали на Иран - все детали

Державний прапор Ірану на стіні в Тегерані. Фото: Majid Asgaripour/WANA

Вооруженные столкновения между пограничными силами двух стран вспыхнули в субботу. Талибы и иранцы начали подтягивать к границе тяжелую технику, начались артиллерийские перестрелки, отряды движения "Талибан" взорвали несколько пограничных постов. С обеих сторон на данный момент сообщается о трех погибших.

Где случился конфликт и в чем причина

Стычки произошли на границе между иранской провинцией Белуджистан на юго-востоке страны и юго-западной афганской провинцией Нимроз.

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Официальный повод для конфликта: вода. Река Гильменд протекает как раз на границе двух стран и доступ к ней является предметом постоянных споров.

Согласно договору 1973 года между Тегераном и Кабулом, Иран имеет право получать 820 млн кубометров воды из реки в год. Но иранцы обвинили талибов в строительстве дамбы и уменьшающемся объеме поступления воды.

Почему талибы

С 2021 года, с тех пор, как США покинули Афганистан, к власти там пришло движение "Талибан". Это, если можно так выразиться, религиозно-национально-освободительное движение.

"Талибан" совсем неоднороден, как может показаться. Это конгломерат различных отрядов и племен, признающих власть верховного командования в Кабуле. Примерно, как в 90-е: есть некий "смотрящий" за территорий, а разные криминальные группировки признают его авторитет и отчисляют в "общак".

Бойцы "Талибана". Фото: google

У талибов есть умеренное крыло — те, кто выступает за создание своего государства "Исламский эмират Афганистан", и более молодое поколение полевых командиров.

Последние не хотят заниматься всякими делами, связанными с государственным строительством — это хлопотно, ответственно, затратно и очень долго. Куда приятнее — воевать, тем более, что последние лет 40 они больше ничем и не занимались, кроме, разве что, наркоторговли, рассматривая ее , как средство для оплаты расходов на войну. Им все равно с кем воевать — это для них и есть настоящая жизнь, а все остальное — для "стариков".

Войну Ирану объявил относительной молодой Абдул Хамид Хорасани, который командует группировкой в Пандшере и верховному лидеру талибов мулле Хайбатулле Ахунзаде подчиняется с большими оговорками.

Могут ли талибы дойти до Тегерана

Крайне маловероятно. Их военная мощь отчасти преувеличена. Да, боевых опыт никто не подвергает сомнению, многие воюют буквально с детства. Да, американцы оставили там огромные склады оружия и техники. Но есть но!

Возьмем, скажем, артиллерию. США бросили в Афганистане 176 орудий калибра 155 мм. Такого количества хватит, чтобы вооружить армейский корпус. Но где брать боеприпасы? Война в Украине показала, что критическое значение имеет не количество стволов, а наличие снарядов. А их взять решительно неоткуда.

Оружие, оставленное американской армией в Афганистане. Фото: google

Иран, как ни крути, располагает армией и... еще одной армией — это Корпус стражей исламской революции. Государство в государстве, со своими вооруженными силами. Может им и не по зубам Израиль или США, но с талибами справиться они вполне в состоянии.

Официальный (насколько это слово сюда годится) Кабул опроверг какие бы то ни было намерения "воевать" с Ираном и заявил, что "все надо решать за столом переговоров" и что Афганистан привержен договору 1973 года. Как решат местные полевые командиры — мы еще посмотрим.

Чем это хорошо для Украины и Израиля

В любом случае, Тегерану теперь придется отвлечь часть ресурсов, чтобы укреплять границу с Афганистаном. А любое "отвлечение ресурсов" снизит возможности Исламской республики вести гибридную войну против еврейского государства и помогать России в войне против Украины.

И есть еще один момент, который остался почти незамеченным. Неделю назад Кабул посетили некие американские представители. О чем они договаривались с режимом талибов, обещали ли что-то — мы не знаем. Но эскалация началась почти сразу после их отъезда. Возможно, это просто совпадение.