Блінкен назвав головну мету США в Україні

Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: ОП

Росія контролює близько 17% українських територій. Головна мета США — відмовити Росії в будь-якому стратегічному успіху в Україні.

Про це заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю Pod Save The World.

Читайте також:

Яка головна мета США щодо РФ

За словами Блінкена, США намагаються не дати Росії досягти стратегічного успіху в Україні. Держава-агресорка вже зазнала низки невдач у своїх намаганнях стерти Україну з карти, покінчити з її ідентичністю як незалежної країни, а також приєднати її до РФ.

"Кінцева мета є подвійною. Насамперед, звичайно, це відмовити Росії в будь-якому стратегічному успіху в Україні, бо якщо ми цього не зробимо, то, як я вже говорив, це стане відкритим запрошенням для агресорів звідусіль", — наголосив держсекретар США.

Він також додав, де саме будуть проведені кордони, залежить, головним чином, від самих українців, які продовжують свій контрнаступ. США, своєю чергою, максимально допоможуть та збільшать здатність України повернути свої території.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що США практично готові ухвалити рішення й схвалити передачу Україні ракет великої дальності ATACMS або GMLRS із касетними бомбами. Ця зброя може посприяти в контрнаступі ЗСУ та завдати значної шкоди окупантам.