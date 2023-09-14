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Блинкен назвал главную цель США в Украине

14 сентября 2023 10:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Блинкен назвал главную цель США в Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: ОП
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Россия контролирует около 17% украинских территорий. Главная цель США — отказать России в любом стратегическом успехе в Украине.

Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Pod Save The World.

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По словам Блинкена, США пытаются не дать России добиться стратегического успеха в Украине. Государство-агрессор уже потерпело ряд неудач в своих попытках стереть Украину с карты, покончить с ее идентичностью как независимой страны, а также присоединить ее к РФ.

"Конечная цель двойная. В первую очередь — это отказать России в любом стратегическом успехе в Украине, потому что если мы этого не сделаем, то, как я уже говорил, это станет открытым приглашением для агрессоров отовсюду", — подчеркнул госсекретарь США.

Он также добавил, где именно будут проведены границы, зависит главным образом от самих украинцев, которые продолжают свое контрнаступление. США, в свою очередь, максимально помогут и увеличат способность Украины вернуть свои территории.

Напомним, что недавно мы писали, что США практически готовы принять решение и одобрить передачу Украине ракет большой дальности ATACMS или GMLRS с кассетными бомбами. Это оружие может помочь в контрнаступлении ВСУ и нанести значительный ущерб оккупантам.

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