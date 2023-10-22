Блінкен попередив Ліван про небезпеку через війну між Ізраїлем та ХАМАС

Державний секретар США Ентоні Блінкен. Фото: REUTERS/Bing Guan

Державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив, що Ліван може постраждати, якщо країна стане учасником у війні між Ізраїлем та ХАМАС. Він згадав саме про інтереси ліванського народу, який може зазнати наслідків від втягування держави в конфлікт.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

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Підтримка від США

За його словами, Ентоні Блінкен провів розмову з тимчасовим прем’єр-міністром Лівану Наджибом Мікаті, аби запевнити країну у підтримці від США. Також він відзначив стурбованість щодо зростання рівня напруги вздовж південного кордону Лівану.

Співчуття рідним загиблих

Також Блінкен висловив співчуття сім'ям ліванських мирних жителів, які загинули через конфлікт та зауважив, що Сполучені Штати постійно підтримуватимуть Збройні сили Лівану та Сили внутрішньої безпеки, тобто єдиних законних гарантів стабільності та територіальної цілісності Лівану.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки вплинули на плани Ізраїлю щодо наземної операції в Секторі Гази. Зокрема, їх мета полягає у зменшенні жертв серед цивільного населення та стосується планів уряду після завершення вторгнення.