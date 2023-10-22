Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Блінкен попередив Ліван про небезпеку через війну між Ізраїлем та ХАМАС arrow

Блінкен попередив Ліван про небезпеку через війну між Ізраїлем та ХАМАС

22 жовтня 2023 11:35
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Блінкен попередив Ліван про небезпеку через війну між Ізраїлем та ХАМАС
Державний секретар США Ентоні Блінкен. Фото: REUTERS/Bing Guan
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив, що Ліван може постраждати, якщо країна стане учасником у війні між Ізраїлем та ХАМАС. Він згадав саме про інтереси ліванського народу, який може зазнати наслідків від втягування держави в конфлікт. 

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

Читайте також:

Підтримка від США

За його словами, Ентоні Блінкен провів розмову з тимчасовим прем’єр-міністром Лівану Наджибом Мікаті, аби запевнити країну у підтримці від США. Також він відзначив стурбованість щодо зростання рівня напруги вздовж південного кордону Лівану. 

Співчуття рідним загиблих

Також Блінкен висловив співчуття сім'ям ліванських мирних жителів, які загинули через конфлікт та зауважив, що Сполучені Штати постійно підтримуватимуть Збройні сили Лівану та Сили внутрішньої безпеки, тобто єдиних законних гарантів стабільності та територіальної цілісності Лівану.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки вплинули на плани Ізраїлю щодо наземної операції в Секторі Гази. Зокрема, їх мета полягає у зменшенні жертв серед цивільного населення та стосується планів уряду після завершення вторгнення. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

None

Ціни на кілька основних продуктів злетять вже цієї осені. Які саме

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

Актуальне по темі