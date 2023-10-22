Блинкен предупредил Ливан об опасности из-за войны между Израилем и ХАМАС

Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Фото: REUTERS/Bing Guan

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Ливан может пострадать, если страна станет участником в войне между Израилем и ХАМАС. Он упомянул именно об интересах ливанского народа, который может испытать последствия от втягивания государства в конфликт.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер.

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Поддержка от США

По его словам, Энтони Блинкен провел разговор с временным премьер-министром Ливана Наджибом Микати, чтобы заверить страну в поддержке США. Также он отметил обеспокоенность ростом напряжения вдоль южной границы Ливана.

Соболезнования родным погибших

Также Блинкен выразил соболезнования семьям ливанских мирных жителей, погибших из-за конфликта и заметил, что Соединенные Штаты будут постоянно поддерживать Вооруженные силы Ливана и Силы внутренней безопасности, то есть единственных законных гарантов стабильности и территориальной целостности Ливана.

Напомним, Соединенные Штаты Америки повлияли на планы Израиля по наземной операции в Секторе Газа. В частности, их цель заключается в уменьшении жертв среди гражданского населения и касается планов правительства после завершения вторжения.