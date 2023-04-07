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Блінкен розповів, коли Швеція повинна вступити до НАТО

7 квітня 2023 11:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Державний секретар США Ентоні Блінкен/Фото: REUTERS/Tiksa Negeri/Pool
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Державний секретар США Ентоні Блінкен висловив упевненість, що Швеція вступить до НАТО до зустрічі керівників альянсу. Вона відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.

Про це Блінкен сказав для Euronews.

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Він очікує, що цей процес схвалять Туреччина та Угорщина. За його словами, майже кожна країна НАТО ратифікувала членство Швеції.

"Практично кожна країна НАТО вже ратифікувала членство Швеції. Туреччина та Угорщина ще ні. Але я чув, зокрема від усіх союзників на зустрічах, які в нас були сьогодні і вчора, заклики, щоб Швеція послідувала за Фінляндією якомога швидше. У зв'язку з майбутнім самітом лідерів у Вільнюсі, знову ж таки, я очікую, що на той час цей процес буде завершено", — сказав Блінкен.

Нагадаємо, Швеція стане членом НАТО після Фінляндії. Спротиву з боку Туреччини та Угорщини не буде. На саміті Туреччина запросила Швецію до членства.

Також ми писали, що Фінляндія вступила в НАТО, а російські пропагандисти уже лякають своїх громадян ядерною зброєю. Відома медіаманіпуляторка Скабєєва заявила, що на фінській території можуть розмістити ядерну зброю.

Додамо, в офіційній заяві, опублікованій Міністерством закордонних справ Швеції, було висловлено вітання Фінляндії із завершенням процесу ратифікації вступу до НАТО. Коли Фінляндія пройшла цю процедуру швидше, ніж Швеція, дві країни сподівалися стати членами Альянсу одночасно.

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