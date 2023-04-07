Блинкен рассказал, когда Швеция должна вступить в НАТО

Государственный секретарь США Энтони Блинкен/Фото: REUTERS/Tiksa Negeri/Pool

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что Швеция вступит в НАТО до встречи руководителей альянса. Она состоится в Вильнюсе 11-12 июля.

Об этом Блинкен сказал для Euronews.

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Он ожидает, что этот процесс будет одобрен Турцией и Венгрией. По его словам, почти каждая страна НАТО ратифицировала членство Швеции.

"Практически каждая страна НАТО уже ратифицировала членство Швеции. Турция и Венгрия еще нет. Но я слышал, в частности, от всех союзников на встречах, которые у нас были сегодня и вчера, призывы, чтобы Швеция последовала за Финляндией как можно скорее. В связи с будущим саммитом лидеров в Вильнюсе, опять же, я ожидаю, что к тому времени этот процесс будет завершен", — сказал Блинкен.

Напомним, Швеция станет членом НАТО после Финляндии. Сопротивления со стороны Турции и Венгрии не будет. На саммите Турция пригласила Швецию в членство.

Мы также писали, что Финляндия вступила в НАТО, а российские пропагандисты уже пугают своих граждан ядерным оружием. Известная медиаманипулятор Скабеева заявила, что на финской территории могут разместить ядерное оружие.

Добавим, в официальном заявлении, опубликованном Министерством иностранных дел Швеции, были выражены поздравления Финляндии с завершением процесса ратификации вступления в НАТО. Когда Финляндия прошла эту процедуру быстрее Швеции, две страны надеялись стать членами Альянса одновременно.