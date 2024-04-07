Блискавка вдарила по факелу статуї Сбободи у Нью-Йорку

В американську статую Свободи влучила блискавка. Фото: Dan Martland

В американському Нью-Йорку під час грози блискавка влучила у знамениту статую Свободи. Унікальні кадри, на яких факел статуї схожий на вогняний меч, встиг зробити британський фотограф Ден Мартленд.

Своїми знімками Мартленд поділився в Instagram.

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"Буря, яка накрила місто у другій половині дня, не підвела. Статуя Свободи вражена блискавкою. Моя перша блискавка у 2024 році", — написав у соцмережі автор фотографій.

Скриншот з Instagram/dantvusa

Раніше ми писали, що за результатами опитування переважна більшість українців не вірить в існування паранормальних явищ, таких як екстрасенсорика, ворожіння чи астрологія.

Нагадаємо, очевидці зняли на відео, як у Канаді в пасажирський літак в небі влучила блискавка.