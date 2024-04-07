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Блискавка влучила у факел статуї Свободи в Нью-Йорку — вражаючі фото

7 квітня 2024 06:25
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Блискавка вдарила по факелу статуї Сбободи у Нью-Йорку
В американську статую Свободи влучила блискавка. Фото: Dan Martland
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

В американському Нью-Йорку під час грози блискавка влучила у знамениту статую Свободи. Унікальні кадри, на яких факел статуї схожий на вогняний меч, встиг зробити британський фотограф Ден Мартленд. 

Своїми знімками Мартленд поділився в Instagram

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"Буря, яка накрила місто у другій половині дня, не підвела. Статуя Свободи вражена блискавкою. Моя перша блискавка у 2024 році", — написав у соцмережі автор фотографій. 

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Скриншот з Instagram/dantvusa

Раніше ми писали, що за результатами опитування переважна більшість українців не вірить в існування паранормальних явищ, таких як екстрасенсорика, ворожіння чи астрологія.

Нагадаємо, очевидці зняли на відео, як у Канаді в пасажирський літак в небі влучила блискавка.

США
негода
фото
Нью-Йорк
статуя

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