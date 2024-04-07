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Молния попала в факел статуи Свободы в Нью-Йорке — удивительные фото

7 апреля 2024 06:25
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Молния ударила по факелу статуи Сбободы в Нью-Йорке
В американскую статую Свободы попала молния. Фото: Dan Martland
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В американском Нью-Йорке во время грозы молния попала в знаменитую статую Свободы. Уникальные кадры, на которых факел статуи похож на огненный меч, успел сделать британский фотограф Дэн Мартленд.

Своими снимками Мартленд поделился в Instagram .

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"Буря, накрывшая город во второй половине дня, не подвела. Статуя Свободы поражена молнией. Моя первая молния в 2024 году", — написал в соцсети автор фотографий.

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Скриншот из Instagram/dantvusa

Ранее мы писали, что по результатам опроса подавляющее большинство украинцев не верят в существование паранормальных явлений, таких как экстрасенсорика, гадание или астрология.

Напомним, очевидцы сняли на видео, как в Канаде в пассажирский самолет в небе попала молния.

США
непогода
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