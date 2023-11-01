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Болгарія депортувала росіянина — що сталося

1 листопада 2023 19:03
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Болгарія депортувала росіянина — що сталося
Російський журналіст Олександр Гацак. Фото Facebook Олександра Гацака
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Державне агентство національної безпеки Болгарії (SANS) вислало з країни журналіста "Російської газети" Олександра Гацака. Там зазначили, що він становить загрозу національній безпеці.

Про це повідомляє ВТА.

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Депортація російського кореспондента

Болгарія депортувала російського пропагандиста через його діяльність,яка  становить загрозу національній безпеці країни. У Держагентстві нацбезпеки повідомили, що Гацаку анулювали право на проживання і заборонили в'їзд на територію країн-членів ЄС.

За інформацією відомства, Гацак покинув Болгарію в середу. Його викликали 29 вересня для вручення наказу про депортацію: спочатку в Міграційне управління МВС, а потім в SANS. Але він туди не з'явився і сховався на території посольства Росії в столиці Болгарії Софії.

Держагентство нацбезпеки додало, що у цій справі звернулися за допомогою до Міністерства закордонних справ.

Нагадаємо, українські військові моряки вирушили до Болгарії на багатонаціональні навчання Joint Warrior — 23-ІІ. Вони відбудуться у межах територіальних вод Чорного моря сусідньої країни. 

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