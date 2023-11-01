Болгарія депортувала росіянина — що сталося
Державне агентство національної безпеки Болгарії (SANS) вислало з країни журналіста "Російської газети" Олександра Гацака. Там зазначили, що він становить загрозу національній безпеці.
Про це повідомляє ВТА.
Депортація російського кореспондента
Болгарія депортувала російського пропагандиста через його діяльність,яка становить загрозу національній безпеці країни. У Держагентстві нацбезпеки повідомили, що Гацаку анулювали право на проживання і заборонили в'їзд на територію країн-членів ЄС.
За інформацією відомства, Гацак покинув Болгарію в середу. Його викликали 29 вересня для вручення наказу про депортацію: спочатку в Міграційне управління МВС, а потім в SANS. Але він туди не з'явився і сховався на території посольства Росії в столиці Болгарії Софії.
Держагентство нацбезпеки додало, що у цій справі звернулися за допомогою до Міністерства закордонних справ.
Нагадаємо, українські військові моряки вирушили до Болгарії на багатонаціональні навчання Joint Warrior — 23-ІІ. Вони відбудуться у межах територіальних вод Чорного моря сусідньої країни.
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