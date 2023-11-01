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Болгария депортировала россиянина — что случилось

1 ноября 2023 19:03
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Болгария депортировала россиянина — что случилось
Российский журналист Александр Гацак. Фото Facebook Александра Гацака
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Государственное агентство национальной безопасности Болгарии (SANS) выслало из страны журналиста "Русской газеты" Александра Гацака. Там отметили, что он представляет угрозу национальной безопасности.

Об этом сообщает ВТА.

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Болгария депортировала российского пропагандиста из-за его деятельности, представляющей угрозу национальной безопасности страны. В Госагентстве национальной безопасности сообщили, что Гацаку аннулировали право на жительство и запретили въезд на территорию стран-членов ЕС.

По информации ведомства, Гацак покинул Болгарию в среду. Его вызвали 29 сентября для вручения приказа о депортации: сначала в Миграционное управление МВД, а затем в SANS. Но он туда не явился и спрятался на территории посольства России в столице Болгарии Софии.

Госагентство нацбезопасности добавило, что по этому делу обратились за помощью в Министерство иностранных дел.

Напомним, украинские военные моряки отправились в Болгарию на многонациональные учения Joint Warrior — 23-II. Они пройдут в пределах территориальных вод Черного моря соседней страны.

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