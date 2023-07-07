Болгарія планує продати Україні ядерні реактори РФ, — The Wall Street Journal
Болгарія думає над тим, щоб продати Україні два ядерні реактори російського виробництва. Наразі ведуться перемовини між столицями країн.
Про це пише видання The Wall Street Journal.
Ціна реакторів
У Болгарській державній енергетичній компанії NEK планують продати українській державній атомній компанії Енергоатом обладання зі атомної станції Белене, яка є недобудованою. Вартість реакторів сягає 600 мільйонів євро.
За інформацією ЗМІ, з початку повномасштабної війни, яку розпочала Росія, ядерна енергія виробництва РФ буде використана вперше, аби збільшити обсяги електроенергії в Україні.
Росія втрачає вплив на Болгарію
"Той факт, що Болгарія, колишня радянська держава-сателіт, яка давно дружить з Москвою, розглядає цю угоду, є ознакою того, наскільки зменшився російський вплив у східних країнах Європейського Союзу", — зазначають у матеріалі.
За словами експертів, це стане новим ударом для Росії, адже Росія вже не має такий вплив на Болгарію, а Україна наблизиться до включення українського енергетичного ринку в європейську орбіту.
Нагадаємо, у Болгарії вже почали готувати наступний пакет військової допомоги для України. Проте, коли саме буде допомога, ще невідомо.