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Болгарія планує продати Україні ядерні реактори РФ, — The Wall Street Journal

7 липня 2023 14:57
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Болгарія планує продати Україні ядерні реактори РФ, — The Wall Street Journal
Ядерні реактори. Ілюстративне фото: Shutterstock
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Болгарія думає над тим, щоб продати Україні два ядерні реактори російського виробництва. Наразі ведуться перемовини між столицями країн.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

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У Болгарській державній енергетичній компанії NEK планують продати українській державній атомній компанії Енергоатом обладання зі атомної станції Белене, яка є недобудованою. Вартість реакторів сягає 600 мільйонів євро.

За інформацією ЗМІ, з початку повномасштабної війни, яку розпочала Росія, ядерна енергія виробництва РФ буде використана вперше, аби збільшити обсяги електроенергії в Україні.

Росія втрачає вплив на Болгарію

"Той факт, що Болгарія, колишня радянська держава-сателіт, яка давно дружить з Москвою, розглядає цю угоду, є ознакою того, наскільки зменшився російський вплив у східних країнах Європейського Союзу", — зазначають у матеріалі.

За словами експертів, це стане новим ударом для Росії, адже Росія вже не має такий вплив на Болгарію, а Україна наблизиться до включення українського енергетичного ринку в європейську орбіту.

Нагадаємо, у Болгарії вже почали готувати наступний пакет військової допомоги для України. Проте, коли саме буде допомога, ще невідомо. 

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