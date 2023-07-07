Болгария планирует продать Украине ядерные реакторы РФ, — The Wall Street Journal
Болгария думает о том, чтобы продать Украине два ядерных реактора российского производства. В настоящее время ведутся переговоры между столицами стран.
Об этом пишет издание The Wall Street Journal.
Цена реакторов
В Болгарской государственной энергетической компании NEK планируют продать украинской государственной атомной компании Энергоатом оборудование с атомной станции Белене, которая недостроенная. Стоимость реакторов составляет 600 миллионов евро.
По информации СМИ, с начала полномасштабной войны, начатой Россией, ядерная энергия производства РФ будет использована впервые, чтобы увеличить объемы электроэнергии в Украине.
Россия теряет влияние на Болгарию
"Тот факт, что Болгария, бывшее советское государство-сателлит, давно дружащая с Москвой, рассматривает это соглашение, является признаком того, насколько уменьшилось российское влияние в восточных странах Европейского Союза", — отмечают в материале.
По словам экспертов, это станет новым ударом для России, ведь Россия уже не имеет такого влияния на Болгарию, а Украина приблизится к включению украинского энергетического рынка в европейскую орбиту.
Напомним, в Болгарии уже начали готовить следующий пакет военной помощи для Украины. Однако когда именно будет помощь, еще неизвестно.