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Болгарія схвалила передачу Україні зенітних ракет С-300, але є нюанси

27 вересня 2023 19:18
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Болгарія схвалила передачу Україні зенітних ракет С-300, але є нюанси
ЗРК С-300 ЗС Болгарії. Фото: Sofia Globe
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Болгарський парламент проголосував за постачання Україні ракет до зентіно-ракетних комплексів С-300, які країна нездатна самостійно відремонтувати. За словами офіційної Софії, офіційний Київ зможе полагодити передані боєприпаси.

Про це повідомляє Sofia Globe.

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Перед ухваленням рішення дебати у парламенті тривали понад три години. Вони розпочалися на відкритому засіданні, а потім перейшли в закритий режим для доповідей головнокомандувача армії Болгарії Еміля Ефтимова та другого заступника командувача ВПС країни Петіо Мірчева.

В Міністерстві оборони Болгарії стверджують: ракети неможливо відремонтувати у країні, натомість Україна має такі умови і зможе їх полагодити.

Під час відкритої частини дебатів голова парламентського комітету з питань оборони Христо Гаджев заявив, що йдеться про неприддатні для роботи боєприпаси, оскільки болгарські потужності ВПК не відповідають ремонту таких ракет.

Гаджев запевнив: кількість ракет, наданих Україні, є мінімальною, і жодним чином не загрожуватиме боєздатності болгарської армії. Додатковою перевагою він назвав те, що ризик для болгарських армійців від зберігання ракет буде усунутий.

Нагадаємо, що раніше в Болгарії знайшли рештки бесплотника з вибухівкою на борту. Перед цим у країні заявили, що в Болгарії зведуть нову базу для НАТО. 

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