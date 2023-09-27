Болгарія схвалила передачу Україні зенітних ракет С-300, але є нюанси
Болгарський парламент проголосував за постачання Україні ракет до зентіно-ракетних комплексів С-300, які країна нездатна самостійно відремонтувати. За словами офіційної Софії, офіційний Київ зможе полагодити передані боєприпаси.
Про це повідомляє Sofia Globe.
В Болгарії таке не лагодять
Перед ухваленням рішення дебати у парламенті тривали понад три години. Вони розпочалися на відкритому засіданні, а потім перейшли в закритий режим для доповідей головнокомандувача армії Болгарії Еміля Ефтимова та другого заступника командувача ВПС країни Петіо Мірчева.
В Міністерстві оборони Болгарії стверджують: ракети неможливо відремонтувати у країні, натомість Україна має такі умови і зможе їх полагодити.
Під час відкритої частини дебатів голова парламентського комітету з питань оборони Христо Гаджев заявив, що йдеться про неприддатні для роботи боєприпаси, оскільки болгарські потужності ВПК не відповідають ремонту таких ракет.
Гаджев запевнив: кількість ракет, наданих Україні, є мінімальною, і жодним чином не загрожуватиме боєздатності болгарської армії. Додатковою перевагою він назвав те, що ризик для болгарських армійців від зберігання ракет буде усунутий.
Нагадаємо, що раніше в Болгарії знайшли рештки бесплотника з вибухівкою на борту. Перед цим у країні заявили, що в Болгарії зведуть нову базу для НАТО.