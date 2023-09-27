Болгария одобрила передачу Украине зенитных ракет С-300, но есть нюансы

ЗРК С-300 ВС Болгарии. Фото: Sofia Globe

Болгарский парламент проголосовал за поставку Украине ракет в зентино-ракетные комплексы С-300, которые страна не в состоянии самостоятельно отремонтировать. По словам официальной Софии, официальный Киев сможет починить переданные боеприпасы.

Об этом сообщает Sofia Globe.

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Перед принятием решения дебаты в парламенте продолжались более трех часов. Они начались на открытом заседании, а затем перешли в закрытый режим для докладов главнокомандующего армией Болгарии Эмиля Ефтимова и второго заместителя командующего ВВС страны Петио Мирчева.

В Министерстве обороны Болгарии утверждают: ракеты невозможно отремонтировать в стране, а Украина имеет такие условия и сможет их починить.

Во время открытой части дебатов глава парламентского комитета по обороне Христо Гаджев заявил, что речь идет о непригодных для работы боеприпасах, поскольку болгарские мощности ВПК не соответствуют ремонту таких ракет.

Гаджев заверил: количество ракет, предоставленных Украине, минимально и никоим образом не будет угрожать боеспособности болгарской армии. Дополнительным преимуществом он назвал то, что риск для болгарских армейцев от хранения ракет будет устранен.

Напомним, что ранее в Болгарии обнаружили обломки бесплотника со взрывчаткой на борту. Перед этим в стране заявили, что в Болгарии построят новую базу для НАТО.