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Борис Джонсон увосьме став батьком

11 липня 2023 17:29
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Борис Джонсон увосьме став батьком
Борис та Керрі Джонсон. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон знову став батьком. Дружина Керрі подарувала політику хлопчика, який є третьою спільною дитиною у їх шлюбі та усього восьмим нащадком. 

Про народження малюка повідомила Керрі Джонсон

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Борис Джонсон увосьме став батьком

Повідомляється, що хлопчик народився ще 5 липня. 

"Тиждень Френкі. Ласкаво просимо у світ, Френку Альфреде Одіссею Джонсоне, який народився 5-го липня о 9:15 ранку. (Вгадайте, котре з імен вибрав мій чоловік?!)", — підписала допис Керрі Джонсон.

  • Новонароджений хлопчик у сім'ї Бориса Джонсона. Фото: carrielbjohnson\Instagram
  • Новонароджений хлопчик у сім'ї Бориса Джонсона. Фото: carrielbjohnson\Instagram
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І зазначила, що двоє старших дітей дуже зраділи появі братика. 

"Люблю кожну хвилину сонної маленької бульбашки. Бачити, як двоє моїх старших приймають нового братика з такою радістю та захватом - це найдивовижніша річ, яку лиш можна побачити. Ми всі зачаровані", — зізналася жінка.

 

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Допис Керрі Джонсон. Фото: скриншот

Нагадаємо, співачка Ріанна, яка скоро вдруге стане мамою, знялась в промокампанії нової лінійки спіднього. Зірка сміливо роздягнулася у відвертій фотосесії.

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