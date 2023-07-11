Борис Джонсон увосьме став батьком

Борис та Керрі Джонсон. Фото: google

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон знову став батьком. Дружина Керрі подарувала політику хлопчика, який є третьою спільною дитиною у їх шлюбі та усього восьмим нащадком.

Про народження малюка повідомила Керрі Джонсон.

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Повідомляється, що хлопчик народився ще 5 липня.

"Тиждень Френкі. Ласкаво просимо у світ, Френку Альфреде Одіссею Джонсоне, який народився 5-го липня о 9:15 ранку. (Вгадайте, котре з імен вибрав мій чоловік?!)", — підписала допис Керрі Джонсон.

Новонароджений хлопчик у сім'ї Бориса Джонсона. Фото: carrielbjohnson\Instagram

Новонароджений хлопчик у сім'ї Бориса Джонсона. Фото: carrielbjohnson\Instagram 1 / 2

І зазначила, що двоє старших дітей дуже зраділи появі братика.

"Люблю кожну хвилину сонної маленької бульбашки. Бачити, як двоє моїх старших приймають нового братика з такою радістю та захватом - це найдивовижніша річ, яку лиш можна побачити. Ми всі зачаровані", — зізналася жінка.

Допис Керрі Джонсон. Фото: скриншот

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