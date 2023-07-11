Борис Джонсон в восьмой раз стал отцом

Борис и Кэрри Джонсон. Фото: google

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снова стал отцом. Жена Керри подарила политику мальчика, который является третьим общим ребенком в их браке и всего восьмым потомком.

О рождении малыша сообщила Кэрри Джонсон.

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Сообщается, что мальчик родился еще 5 июля.

"Неделя Фрэнки. Добро пожаловать в мир, Фрэнку Альфреде Одиссею Джонсону, родившемуся 5-го июля в 9:15 утра. (Угадайте, какое из имен выбрал мой муж?!)", — подписала сообщение Керри Джонсон.

Новорожденный мальчик в семье Бориса Джонсона. Фото: carrielbjohnson\Instagram

Новорожденный мальчик в семье Бориса Джонсона. Фото: carrielbjohnson\Instagram 1/2 _ 2

И отметила, что двое старших детей очень обрадовались появлению братика.

"Люблю каждую минуту сонного маленького пузырька. Видеть, как двое моих старших принимают нового братика с такой радостью и восторгом - это самая удивительная вещь, которую можно увидеть. Мы все очарованы", — призналась женщина.

Сообщение Керри Джонсон. Фото: скриншот

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