Борис Джонсон в восьмой раз стал отцом
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снова стал отцом. Жена Керри подарила политику мальчика, который является третьим общим ребенком в их браке и всего восьмым потомком.
О рождении малыша сообщила Кэрри Джонсон.
Борис Джонсон в восьмой раз стал отцом
Сообщается, что мальчик родился еще 5 июля.
"Неделя Фрэнки. Добро пожаловать в мир, Фрэнку Альфреде Одиссею Джонсону, родившемуся 5-го июля в 9:15 утра. (Угадайте, какое из имен выбрал мой муж?!)", — подписала сообщение Керри Джонсон.
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Новорожденный мальчик в семье Бориса Джонсона. Фото: carrielbjohnson\Instagram
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Новорожденный мальчик в семье Бориса Джонсона. Фото: carrielbjohnson\Instagram
И отметила, что двое старших детей очень обрадовались появлению братика.
"Люблю каждую минуту сонного маленького пузырька. Видеть, как двое моих старших принимают нового братика с такой радостью и восторгом - это самая удивительная вещь, которую можно увидеть. Мы все очарованы", — призналась женщина.
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