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Борис Джонсон в восьмой раз стал отцом

11 июля 2023 17:29
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Борис Джонсон в восьмой раз стал отцом
Борис и Кэрри Джонсон. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снова стал отцом. Жена Керри подарила политику мальчика, который является третьим общим ребенком в их браке и всего восьмым потомком.

О рождении малыша сообщила Кэрри Джонсон.

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Борис Джонсон в восьмой раз стал отцом

Сообщается, что мальчик родился еще 5 июля.

"Неделя Фрэнки. Добро пожаловать в мир, Фрэнку Альфреде Одиссею Джонсону, родившемуся 5-го июля в 9:15 утра. (Угадайте, какое из имен выбрал мой муж?!)", — подписала сообщение Керри Джонсон.

  • Новорожденный мальчик в семье Бориса Джонсона. Фото: carrielbjohnson\Instagram
  • Новорожденный мальчик в семье Бориса Джонсона. Фото: carrielbjohnson\Instagram
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И отметила, что двое старших детей очень обрадовались появлению братика.

"Люблю каждую минуту сонного маленького пузырька. Видеть, как двое моих старших принимают нового братика с такой радостью и восторгом - это самая удивительная вещь, которую можно увидеть. Мы все очарованы", — призналась женщина.

 

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Сообщение Керри Джонсон. Фото: скриншот

Напомним, певица Рианна, которая во второй раз станет мамой, снялась в промокампании новой линейки нижнего. Звезда смело разделась в откровенной фотосессии.

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