Борис Джонсон здивував заявою про своє "русофільство"

Борис Джонсон під час інтерв'ю. Фото: Скриншот

Експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що, попри повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну, він досі захоплюється російською культурою. Він також зазначив, що лише дурень не буде в захваті від неї.

Про це він сказав у інтерв’ю, що вийшло в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Боріс Джонсон любить російську культуру

"Я досі русофіл. Я досі захоплююся мовою, культурою, російською цивілізацією. Тільки дурень не буде захоплюватися", — сказав Джонсон.

У той самий час він сказав, що йому "дуже сумно щодо того, що відбувається зараз".

"Я думаю, що буде безглуздо вдавати, що російський народ не підтримує цю війну, і це трагедія", — зауважив політик.

Відповідаючи, яким буде майбутнє Росії, Джонсон сказав, що "має значення, яким буде майбутнє України".

"Це країна, на яку напали. І це українці — ті, хто потребує нашої підтримки. Україна має бути вільною і Україна має бути незалежною. Україна має обирати власну долю", — зазначив експрем’єр Британії.

Раніше ми повідомляли, що колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон опублікував матеріал, в якому розкритикував західні країни за недостатню кількість постачання зброї для нашої країни.

Нагадуємо, що під час свого візиту до Львова експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон вшанував своєю присутністю Національний університет імені Івана Франка.