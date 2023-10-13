Борис Джонсон удивил заявлением о своем "русофильстве"

Борис Джонсон во время интервью. Фото: Скриншот

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что, несмотря на полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину, он до сих пор увлекается русской культурой. Он также отметил, что только дурак не будет в восторге от нее.

Об этом он сказал в интервью, вышедшем в эфире телемарафона "Единые новости".

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Борис Джонсон любит русскую культуру

"Я до сих пор русофил. Я до сих пор увлекаюсь языком, культурой, русской цивилизацией. Только дурак не будет восхищаться", — сказал Джонсон.

В то же время он сказал, что ему "очень грустно по поводу того, что происходит сейчас".

"Я думаю, что будет глупо делать вид, что российский народ не поддерживает эту войну, и это трагедия", — отметил политик.

Отвечая, каким будет будущее России, Джонсон сказал, что "имеет значение, каким будет будущее Украины".

"Это страна, на которую напали. И это украинцы — те, кто нуждается в нашей поддержке. Украина должна быть свободной и Украина должна быть независимой. Украина должна выбирать свою судьбу", — отметил экс-премьер Британии.

Ранее мы сообщали, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал материал, в котором подверг критике западные страны за недостаточное количество поставок оружия для нашей страны.

Напоминаем, что во время своего визита во Львов экс-премьер Великобритании Борис Джонсон почтил своим присутствием Национальный университет имени Ивана Франко.