Боротьба країн: чому Польща і Німеччина не поділили майстерні Leopard

Танк Leopard ремонтують у Німеччині. Фото: EPA

Офіційні Берлін та Варшава досі не можуть порозумітися щодо спільного проєкту з ремонту танків Leopard. Вони досі обговорюють структуру підпиємства.

Про це пише видання Spiegel.

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Ще наприкінці травня 2023 року у Польщі мав відкритися ремонтний центр танків Leopard, але досі Берлін та Варшава не змогли порозумітися.

Повідомляється, що країни сперечаються про деталі структури самого спільного підприємства. Перший проєкт контракту був готовий протягом кількох днів. Однак до кінця минулого тижня документ так і не підписали через різні спірні моменти.

Зауважимо, ще наприкінці травня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив, що у Польщі відкриється ремонтний центр для танків Leopard, які направлятимуться в Україну.

Одна з причин гальмування — різниця в оцінках вартості робіт. Польща хоче отримувати у кілька разів більше грошей.

Відомо, що кілька танків вже прибули для ремонту. Міністр оборони Німеччини задля вирішення питання планує зустрітися з польським колегою у понеділок, 3 липня.

Зауважимо, орієнтовна вартість ремонтного хабу становить 150 мільйонів євро.

Нагадаємо, танки Leopard 2А4, що перебувають на озброєнні українського війська, посилили за допомогою блоків динамічного захисту.

Повідомляється, що на лобову і бортову проєкцію башти і борти корпусу танка Leopard 2А4 встановили контейнери додаткового захисту "Контакт-1".