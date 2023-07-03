Борьба стран: почему Польша и Германия не поделили мастерские Leopard

Танк Leopard ремонтируется в Германии. Фото: EPA

Официальные Берлин и Варшава до сих пор не могут найти общий язык относительно совместного проекта по ремонту танков Leopard. Они до сих пор обсуждают структуру предприятия.

Об этом пишет издание Spiegel.

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Еще в конце мая 2023 года в Польше должен был открыться ремонтный центр танков Leopard, но до сих пор Берлин и Варшава не смогли найти общий язык.

Сообщается, что страны спорят о деталях структуры самого совместного предприятия. Первый проект контракта был готов в течение нескольких дней. Однако до конца прошлой недели документ так и не подписали из-за разных спорных моментов.

Отметим, что еще в конце мая министр обороны Германии Борис Писториус объявил, что в Польше откроется ремонтный центр для танков Leopard, которые будут направляться в Украину.

Одна из причин неподписания — разница в оценках стоимости работ. Польша хочет получать в несколько раз больше денег.

Известно, что несколько танков уже прибыло для ремонта. Министр обороны Германии для решения вопроса планирует встретиться с польским коллегой в понедельник, 3 июля.

Примечательно, ориентировочная стоимость ремонтного хаба составляет 150 миллионов евро.

Напомним, находящиеся на вооружении украинской армии танки Leopard 2А4 усилили с помощью блоков динамической защиты.

Сообщается, что на лобовую и бортовую проекцию башни и борта корпуса танка Leopard 2А4 установили контейнеры дополнительной защиты "Контакт-1".