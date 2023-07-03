Борьба стран: почему Польша и Германия не поделили мастерские Leopard
Официальные Берлин и Варшава до сих пор не могут найти общий язык относительно совместного проекта по ремонту танков Leopard. Они до сих пор обсуждают структуру предприятия.
Об этом пишет издание Spiegel.
Мастерские Leopard
Еще в конце мая 2023 года в Польше должен был открыться ремонтный центр танков Leopard, но до сих пор Берлин и Варшава не смогли найти общий язык.
Сообщается, что страны спорят о деталях структуры самого совместного предприятия. Первый проект контракта был готов в течение нескольких дней. Однако до конца прошлой недели документ так и не подписали из-за разных спорных моментов.
Отметим, что еще в конце мая министр обороны Германии Борис Писториус объявил, что в Польше откроется ремонтный центр для танков Leopard, которые будут направляться в Украину.
Одна из причин неподписания — разница в оценках стоимости работ. Польша хочет получать в несколько раз больше денег.
Известно, что несколько танков уже прибыло для ремонта. Министр обороны Германии для решения вопроса планирует встретиться с польским коллегой в понедельник, 3 июля.
Примечательно, ориентировочная стоимость ремонтного хаба составляет 150 миллионов евро.
Напомним, находящиеся на вооружении украинской армии танки Leopard 2А4 усилили с помощью блоков динамической защиты.
Сообщается, что на лобовую и бортовую проекцию башни и борта корпуса танка Leopard 2А4 установили контейнеры дополнительной защиты "Контакт-1".