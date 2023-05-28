Боротьба з "дезінформацією": у Китаї видалили близько 1,5 млн повідомлень у соцмережах

Хлопець дивиться в ноутбук і читає новини. Фото: Flickr

Китай нещодавно остаточно призупинив 67 тис. акаунтів, з яких приблизно 8 тис. було виявлено у розповсюдженні маніпульованих даних, недостовірних чуток та шкідливої інформації. Понад 930 тис. профілів отримали менш серйозні покарання, які варіювалися від втрати передплатників до тимчасового зупинення або скасування привілеїв, пов'язаних із можливістю заробітку на платформі.

Про це пише Reuters.

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Боротьба з "дезінформацією"

У рамках окремої ініціативи регулюючий орган впровадив заходи проти понад 100 тис. акаунтів, які звинувачуються у спотворенні інформації про провідні новинні та медіа-агентства. Це було здійснено для протидії зростаючому хвилюванню фейкових новин у мережі, активізації якого вносять технології AI.

У ході останньої акції було знешкоджено близько 13 тис. фіктивних військових профілів з такими назвами, як "Китайське Червоне армійське командування", "Китайська антитерористична одиниця" та "Китайська ракетна сила стратегічного призначення".

Дезінформація щодо України

Китай та Росія стали провідними в інвестуванні коштів у стратегії дезінформації. Нещодавно у Держдепартаменті США повідомили, що ці дві країни виділили десятки мільярдів доларів на поширення хибної інформації, пов'язаної з конфліктом в Україні.

Крім цього, російська сторона запустила грандіозну кампанію дезінформації проти України в соціальній мережі Facebook. Основна мета кампанії – переконати українське населення у їхній поразці у військовому протистоянні з Росією.

Нагадаємо, що прокремлівського політтехнолога Костянтина Долгова вигнали із популярного проєкту після інтерв'ю з Євгеном Пригожиним. Причиною стало саме інтерв'ю, в якому власник ПВК "Вагнер" критикував провали російського керівництва у війні в Україні.

Також ми писали, що напередодні у столиці відбувся закритий показ художньо-документального фільму "Перший код" про історію української IT-сфери. У стрічці показується шлях від зародження до цілісної структури кібервійськ. Першими фільм побачили працівники IT-напрямків.