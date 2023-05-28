Борьба с "дезинформацией": в Китае удалили около 1,5 млн сообщений в соцсетях

Парень смотрит в ноутбук и читает новости. Фото: Flickr

Китай недавно окончательно приостановил 67 тыс. аккаунтов, из которых примерно 8 тыс. были обнаружены в распространении манипулированных данных, недостоверных слухов и вредоносной информации. Более 930 тыс. профилей получили менее серьезные наказания, которые варьировались от потери подписчиков до временного приостановления или отмены привилегий, связанных с возможностью заработка на платформе.

Об этом пишет Reuters.

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Борьба с "дезинформацией"

В рамках отдельной инициативы регулирующий орган внедрил меры против более 100 тыс. аккаунтов, обвиняемых в искажении информации о ведущих новостных и медиа-агентствах. Это было предпринято для противодействия растущему волнению фейковых новостей в сети, активизации которого вносят технологии AI.

В ходе самой последней акции было обезврежено около 13 тыс. фиктивных военных профилей с такими названиями, как "Китайское Красное армейское командование", "Китайская антитеррористическая единица" и "Китайская ракетная сила стратегического назначения".

Дезинформация касаемо Украины

Китай и Россия стали ведущими в инвестировании средств в стратегии дезинформации. Недавно в Госдепартаменте США сообщили, что эти две страны выделили десятки миллиардов долларов на распространение ложной информации, связанной с конфликтом в Украине.

В дополнение к этому, российская сторона запустила грандиозную кампанию дезинформации против Украины в социальной сети Facebook. Основная цель кампании - убедить украинское население в их поражении в военном противостоянии с Россией.

Напомним, что прокремлевского политтехнолога Константина Долгова изгнали из популярного проекта после интервью с Евгением Пригожиным. Причиной послужило именно интервью, в котором владелец ЧВК "Вагнер" критиковал провалы российского руководства в войне в Украине.

Также мы писали, что накануне в столице прошел закрытый показ художественно-документального фильма "Первый код" об истории украинской IT-сферы. В ленте показывается путь от зарождения к целостной структуре кибервойск. Первыми фильм увидели работники IT-направлений.