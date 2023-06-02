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Боротьба з насильством: ЄС долучається до Стамбульської конвенції

2 червня 2023 04:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Боротьба з насильством: ЄС долучається до Стамбульської конвенції
Прапори Євросоюзу. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Європейський союз приєднується до Конвенції про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок і домашнім насильством. Таке рішення ухвалила Рада Євросоюзу.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

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"Насильство щодо жінок є неприйнятним і йому має бути покладено край. Цим діям не місце в наших суспільствах. Стамбульська конвенція є орієнтиром і каталізатором дій. Сьогоднішнє рішення про приєднання ЄС свідчить про нашу відданість активізації дій проти гендерного насильства та підтримки його жертв", — заявила міністерка гендерної рівності та заступниця міністра зайнятості Швеції Пауліна Брандберг.

Конвенція забезпечує обов'язкову правову основу

Як зазначається на сайті Ради Євросоюзу, Конвенція створює правову базу для захисту жінок від насильства:

  • охоплює широкий спектр заходів, від збору даних та підвищення обізнаності до правових заходів щодо криміналізації різних форм насильства щодо жінок.
  • включає заходи щодо захисту жертв і надання послуг підтримки, а також розглядає аспект насильства за статтю у питаннях притулку та міграції.

Зауважимо, Стамбульська конвенція набула чинності у квітні 2014 року та була підписана ЄС 13 червня 2017 року.

Нагадаємо, Європейська комісія починає період консультацій з Європейським парламентом і Радою ЄС для визначення вдосконалення механізмів призупинення безвізових режимів з Євросоюзом. Механізм призупинення безвізового режиму викладений у статті 8 Візового регламенту.

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